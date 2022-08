FPÖ – Nepp: Ludwig muss volle Verantwortung für drohende Pleite der Wien Energie übernehmen

Hat Stadtregierung Zuschüsse an Wien Energie am Gemeinderat vorbeigeschwindelt?

Wien (OTS) - „Die laut Medienberichten bevorstehende Pleite und Zahlungsunfähigkeit der Wien Energie ist ein Skandal, für den SPÖ-Bürgermeister Ludwig die volle Verantwortung trägt. Wenn es tatsächlich stimmt, dass die Stadt Wien schon in der Vergangenheit dem stadteigenen Unternehmen Geld zugeschossen hat, ohne den Gemeinderat darüber zu informieren, dann wird das weitreichende Folgen haben. Bei einem solchen Totalversagen muss Ludwig zurücktreten und es muss Neuwahlen geben. Ich fordere einen sofortige und lückenlosen Aufklärung. Diese Vertuschungsaktion macht umfangreiche personelle Konsequenzen im gesamten Moloch der SPÖ-Wien notwendig“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, in einer ersten Reaktion auf die dramatische Situation.

