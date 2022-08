REMINDER: AK startet mit neuer Direktorin in den Herbst

Morgen Pressekonferenz AK Präsidentin Anderl und AK Direktorin Hruška-Frank

Wien (OTS) - Mit 1. September wird Silvia Hruška-Frank ihre Funktion als Direktorin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer antreten. Sie folgt auf Christoph Klein, der diese Funktion seit 2016 ausübte und nun in den Ruhestand wechselt. Aus diesem Anlass laden wir zur Pressekonferenz mit

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer

Silvia Hruška-Frank, design. Direktorin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer

Bitte merken Sie vor:

Montag, 29. August, 9 Uhr 30

Arbeiterkammer Wien, Bibliothek

Prinz Eugen Straße 20-22, 1040 Wien

Wir freuen uns, eine:n Vertrete:/in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://www.ots.at/redirect/neuedirektorin mitverfolgen. Fragen

richten Sie bitte via E-Mail an answer.lang @ akwien.at

Pressefotos und ein Lebenslauf von Silvia Hruška-Frank werden ab 29. August unter https://www.ots.at/redirect/lebenslauf zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Chef:in vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at