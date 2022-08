Pakistan: CARE leistet Nothilfe für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen

Wien (OTS) - Die katastrophalen Überschwemmungen in Pakistan betreffen mehr als 30 Millionen Menschen. Die Hilfsorganisation CARE verteilt dringend benötigte Hilfsgüter an die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen

Adil Sheraz, CARE-Länderdirektor in Pakistan, berichtet von vor Ort: "Die katastrophalen Überschwemmungen in Pakistan, von denen mehr als 30 Millionen Menschen betroffen sind, haben in den letzten Wochen mehr als 900 Menschen das Leben gekostet. Die Situation verschlechtert sich zunehmend, da weitere starke Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen. CARE verteilt Hilfsgüter an die Betroffenen, darunter Zelte und Planen, Notlatrinen-Kits und Dinge des täglichen Bedarfs wie Hygieneartikel. Unsere höchste Priorität ist die Unterstützung von Frauen, Kindern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Viele Menschen haben alles verloren und brauchen jetzt dringend unsere Hilfe."

CARE in Pakistan: CARE arbeitet in einigen der abgelegensten und logistisch am schwierigsten zu erreichenden Gebiete Pakistans, um die Ursachen von Armut zu bekämpfen, mit besonderem Augenmerk auf der Unterstützung von Frauen und Kindern.

ACHTUNG MEDIEN: CARE Pakistan Länderdirektor Adil Sheraz steht für Medieninterviews zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0664/88731425.

Spenden für Katastrophenhilfe: CARE Österreich Spendenkonto IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 oder online

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Katharina Katzer

Presse & Medien

Tel. +43 (0)1 7150715-44, Mobil: 0664-88731425

katharina.katzer @ care.at