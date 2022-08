ÖZIV Bundesverband: ORF.at muss vollumfänglich erhalten bleiben

Barrierefreies Informationsangebot für Menschen mit Behinderungen essenziell

Wir wünschen uns daher den Erhalt von ORF.at in der derzeitigen Form, um ein barrierefreies Nachrichtenangebot für alle Menschen zu gewährleisten ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um das Informationsangebot des ORF im Internet (ORF.at) fordert der ÖZIV Bundesverband, dass das Angebot in der derzeitigen Form und Umfang erhalten bleibt.

Für Menschen mit Behinderungen hat die Nachrichtenseite des ORF hohe Bedeutung, da sich die ORF-Seite - im Gegensatz zu Angeboten von privaten Nachrichtenkanälen - durch hohe Barrierefreiheit auszeichnet. Darüberhinaus bietet ORF.at auch mehrmals täglich Nachrichten in einfacher Sprache an, was insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig ist.

„Wir wünschen uns daher den Erhalt von ORF.at in der derzeitigen Form, um ein barrierefreies Nachrichtenangebot für alle Menschen zu gewährleisten“ , so ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja.

Über den ÖZIV Bundesverband

Der ÖZIV ist ein seit 1962 tätiger Behindertenverein, dessen Mitgliedsorganisationen selbständige Vereine in den einzelnen Bundesländern sind. Der in Wien angesiedelte Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung, die auch inklusive Angebote im Sinne der UN-Konvention umsetzt. Die rund 22.000 Mitglieder werden von Landes- und Bezirksorganisationen betreut, welche je nach regionalem Bedarf unterschiedliche Angebote haben. Der ÖZIV-Bundesverband setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern.

