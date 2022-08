World Beer Awards 2022: Das weltbeste Zwickl kommt aus Ottakring!

• Dazu 7 x Country Winner, 2 x Silber und 2 x Bronze

Wien (OTS) - Jubelstimmung in Ottakring! Die World Beer Awards 2022 gestern Abend in London haben der Ottakringer Brauerei eine Sensation beschert: Das Ottakringer Zwickl wurde bei dem weltbekannten, renommierten Verkostungswettbewerb als weltbestes Zwickl bzw. Kellerbier und gleichzeitig auch als Country Winner ausgezeichnet. Weitere sechs Biersorten aus dem Hause Ottakringer sind ebenso Country Winner und damit die besten ihres Stils in Österreich! Dazu kommt noch zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze. Insgesamt wurden elf Biersorten der Ottakringer Brauerei und des Ottakringer BrauWerks ausgezeichnet.

Ottakringer Zwickl (Kategorie: Lager, Bierstil: Zwickl/Pale Kellerbier): Weltbestes Zwickl und Country Winner

Ottakringer Helles (Kategorie: Lager, Bierstil: Helles/Münchner): Country Winner

Ottakringer Pils (Kategorie: Lager, Bierstil: Classic Pilsener): Country Winner

Ottakringer Wiener Original (Kategorie: Lager, Bierstil: Vienna): Country Winner

Ottakringer BrauWerk Sunbeam (Kategorie: Pale Beer, Bierstil: Belgian Style Blonde): Country Winner



Ottakringer BrauWerk Black and Proud (Kategorie: Stout & Porter, Bierstil: Porter): Country Winner

Ottakringer BrauWerk Avalanche (Kategorie: IPA, Bierstil: Imperial/ Double): Country Winner

Ottakringer Dunkles (Kategorie: Lager, Bierstil: Dark): Silber

Ottakringer BrauWerk Big Easy (Kategorie: IPA, Bierstil: Session): Silber



Ottakringer BrauWerk Native Tongue (Kategorie: Lager, Bierstil: Hoppy Pilsner): Bronze

Ottakringer BrauWerk Hellberry (Kategorie: IPA, Bierstil: Specialty): Bronze

Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Mit mehr als 20 Biersorten bieten wir eine breite Vielfalt und somit für jeden Geschmack das richtige Bier. Es freut uns besonders, dass unser Bio-Zwickl und so viele weitere unserer Biersorten nicht nur die Expertenjury aus Europa, den USA und Asien überzeugen konnte, sondern auch tagtäglich bei unseren Kundinnen und Kunden großen Anklang finden. Alle Gewinnerbiere und natürlich auch unser Bio-Zwickl sind in unserem Ottakringer Shop, bei unserem Bierfest noch bis 2. September, sowie auch im Handel erhältlich.“

Tobias Frank, 1. Braumeister und Geschäftsführer Technik ergänzt: „Bei den ‚World Beer Awards’ so erfolgreich zu sein, ist der Beweis für unsere hervorragende Bierqualität und eine Bestätigung, dass sich Fingerspitzengefühl und der hohe Anspruch an uns und unsere Biere bezahlt machen. Auch in unserem Bio-Zwickl steckt viel Feinarbeit, die Auszeichnung als weltbestes Kellerbier freut uns daher nochmal besonders. Kompromissloses Querdenken, sowie sorgfältig ausgewählte Rohstoffe aus der Region zeichnen alle unsere vielfältigen Bierspezialitäten aus.“

Bei den jährlich in London stattfindenden „World Beer Awards“ werden die weltweit besten Biere von einer unabhängigen Expertenjury aus über 200 Juroren aus Europa, den USA und Asien verkostet, beurteilt und gekürt. https://www.worldbeerawards.com/winner-beer/beer/2022/taste

Die Ottakringer Brauerei gibt es seit 1837. Sie ist die letzte große Wiener Brauerei und gleichzeitig eine der letzten großen unabhängigen Brauereien Österreichs. Als mittelständischer Familienbetrieb ist diese Unabhängigkeit besonders wichtig. Markenzeichen sind der kompromisslos hohe Qualitätsanspruch, die reiche Bier-Vielfalt von mehr als 20 verschiedene Biersorten und das städtische Lebensgefühl verbunden mit der Frische, die die Qualität eines Bieres ausmacht. Die Ottakringer Brauerei beschäftigt 172 Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 62 Millionen Euro und braute 422.000 Hektoliter Bier. Seit Anfang 2021 ist der Produktionsprozess klimaneutral. 2021 wurde die Ottakringer Brauerei wieder mit dem Wiener Qualitätssiegel TOP-Lehrbetrieb ausgezeichnet, das bis 2025 gültig ist. Dank der einmaligen Eventlocations am Brauereigelände ist sie auch ein fester und nicht mehr wegzudenkender Teil des Wiener Stadtlebens.





