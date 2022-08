Lebenshilfe zu ORF-Gesetz: Barrierefreie Nachrichten weiterhin sicherstellen.

Die blaue Seite ist für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten zur wichtigsten Nachrichtenquelle geworden. Wir brauchen barrierefreie Nachrichten und wir brauchen Nachrichten in einfacher Sprache. Das ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, sich über das Weltgeschehen zu informieren. ORF.at bietet diese Nachrichten in ganz Österreich an. Nehmt uns diese Nachrichtenseite nicht weg

Hanna Kamrat, Vizepräsidentin Lebenshilfe Österreich

