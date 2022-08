ARDO NV ruft sein Produkt „ARDO FRUITBERRY MIX“ zurück

Ardooie, Belgien (OTS) - Die Ardo-Gruppe hat beschlossen, das Produkt „Ardo Fruitberry Mix“ zurückzurufen, nachdem bekannt wurde, dass ein ungarisches Labor Hepatitis-A-Virus in einer 2,5-kg-Packung dieses Produktes nachgewiesen hat. Die Tests wurden durchgeführt, nachdem mehrere Besucher nach einen Restaurantbesuch in Ungarn erkrankt sind, welche inzwischen alle wieder gesund sind.

Der Rückruf betrifft 2,5kg-Packungen der Chargennummer: 58622131 mit dem Mindesthalt­bar­keits­datum 05/2024. Vorsorglich werden auch 1kg-Verpackungen mit den Chargencodes 58622130 und 58622131 – MHD 11/2024 zurückgerufen.

Das Produkt wird hauptsächlich in professionellen Betrieben der Gastronomie verarbeitet und über den Großhandel sowie Cash & Carry Märkte vertrieben.

Alle Kunden, die den Ardo Fruitberry Mix mit den oben genannten Chargencodes erhalten haben wurden kontaktiert, um den Verkauf einzustellen und die Ware zu vernichten.

Ardo führt derzeit eine gründliche Untersuchung der Angelegenheit durch und hat zur Festellung der Ursache und Festlegung der erforderlichen Korrektur- und Präventivmaßnahmen einen Qualitätsbeauftragten zum Abpackungsbetrieb entsandt.

Ardo betrachtet die Lebensmittelsicherheit und -qualität als äußerst wichtig und arbeitet in diesem Fall eng mit den belgischen und österreichischen Lebensmittelbehörden zusammen. Das Unternehmen wendet sehr strenge Standards an, um Produkte höchster Qualität zu liefern.

„Wir bedauern, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Sorgfalt, die wir unternehmen, um unsere Produkte auf sichere und qualitativ hochwertige Weise anzubauen, zu ernten und zu verarbeiten, zu diesem Vorfall gekommen ist und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um unsere Prozesse weiter zu verbessern, um sicherzustellen, dass unsere Produkte jederzeit sicher sind . Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten bei den erkrankten Personen und unseren Kunden. Ardo wird diese Angelegenheit weiterhin aufmerksam verfolgen.“

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Ann Engelbert unter ann.engelbert @ ardo.com oder telefonisch unter +32 498 287 243

Über Ardo

Die familiengeführte Ardo-Gruppe (mit Hauptsitz in Ardooie, Belgien) ist ein wichtiger Hersteller eines umfassenden Sortiments an frisch gefrorenem Gemüse, Kräutern und Obst für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Industrie. Heute verfügt die Ardo-Gruppe über 20 Produktions-, Vertriebs- und Verpackungseinheiten in 9 Ländern, die eine optimale Beschaffung aus den produktivsten Anbaugebieten gewährleisten. Zusammen mit den 4.000 Mitarbeitern vermarktet die Gruppe über ein globales Vertriebsnetz fast 1 Mio. Tonnen in über 100 Ländern und erwirtschaftet einen Umsatz von 1,2 Mrd. €

Ardo nv / sa I Wezestraat 61 I 8850 ARDOOIE, BELGIUM I T +32 51 31 06 21 I F +32 51 30 59 97 info @ ardo.com I www.ardo.com

Rückfragen & Kontakt:

Josef Halbmayr, josef.halbmayr @ ardo.com, Tel.: 0664 5022205