FPÖ-Triller: Gewinnspiel Karl-May-Bände

Graz (OTS) -

FPÖ-Kultursprecher LAbg. Marco Triller:

Wir Steirer kennen es zur Genüge – in Zeiten der „cancel culture“ werden immer wieder Autoren vor den Vorhang gezerrt, die aus allen möglichen Gründen und aus gegenwärtiger Sicht nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Oder deren Lebenswerk, mag es auch noch so weit in der Vergangenheit liegen, passt plötzlich nicht mehr ins krude Weltbild von Berufsempörten und deren Anhang in Gesellschaft und Politik. War es vor wenigen Wochen ein Hans Kloepfer, der die steirischen Medien beherrschte, so dreht es sich nun um die Schöpfungen Karl Mays.

Wir werden sicherlich nicht zurückweichen und Werke, deren fantastische Erzählungen und Schilderungen Generationen von Jugendlichen prägten und begeisterten, in ein bestimmtes Eck rücken zu lassen. Dem Zensurwahn selbsternannter politisch korrekter Sittenwächter scheint keine Grenze gesetzt zu sein, sogar ein Verlag knickte ein und nahm ein Buch zu einer aktuellen Winnetou-Verfilmung aus dem Angebot.

Mit unserem Gewinnspiel wollen wir bewusst ein Zeichen setzen gegen diese für die Mehrheit der Bevölkerung völlig abstrusen Entwicklungen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Die Bände Karl Mays zu Winnetou bereiten auch heute noch vielen Menschen große Freude. Zusätzlich lassen wir uns auch nicht vorschreiben, wie sich unsere Kinder oder auch Erwachsene bei entsprechenden Anlässen zu verkleiden haben. Generationen lang waren „Cowboy- und Indianerkostüme“ fester Bestandteil zahlreicher Veranstaltungen – auch zukünftig soll unsere Jugend daran Freude haben, ohne sich völlig absurden und pseudomoralistischen Vorwürfen einer „kulturellen Aneignung“ ausgesetzt sehen zu müssen.

Link zum Gewinnspiel:

https://www.facebook.com/FPOESteiermark/posts/398607242410075

