„Verstehen Sie Spaß?“-Spezial am 27. August in ORF 1

U. a. mit Amira und Oliver Pocher, Horst Lichter und Tahnee

Wien (OTS) - Die Sommerausgabe der großen Samstagabendshow kommt dieses Mal aus dem Berchtesgadener und Salzburger Land. Barbara Schöneberger präsentiert am Samstag, dem 27. August 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein „Verstehen Sie Spaß?“-Spezial mit prominenten Gästen wie Amira und Oliver Pocher, Horst Lichter, Chris Tall, Tahnee und Cossu. Außerdem trifft sie u. a. auf Andreas Giebel alias Kriminalhauptkommissar Beissl in „Watzmann ermittelt“ und übt sich gemeinsam mit der mehrfachen Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert beim Klettertraining. Zudem stehen die lustigsten 20 Filme mit versteckter Kamera aus dem vergangenen Jahr auf dem Programm. Darunter finden sich jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden.

Die Spaßfilme mit versteckter Kamera:

Abgefahren! Horst Lichter durchleidet Oldtimer-Schock

Oldtimer sind Horst Lichters Leidenschaft – so lässt sich der TV-Koch und Moderator zu einem Interviewtermin mit einem renommierten Automagazin nicht zweimal bitten. Für das Gespräch und den Fototermin in der Motorworld Köln wird Lichters wertvoller Oldtimer mittels Spezialtransport bereits im Vorfeld abgeholt. Doch als er in Köln ankommt, weiß niemand von seinem Interview und von seinem heißgeliebten Fahrzeug fehlt jede Spur.

Oliver Pochers schlimmster Influencer-Albtraum wird wahr

Oliver Pocher und seine Frau Amira sind bei deren Bruder Ibrahim und dessen angeblich neuer Freundin Maria zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Das Treffen steht allerdings von Anfang an unter keinem guten Stern. Denn Maria ist Influencerin und Oliver Pocher hasst gefakte Filterfotos und fragwürdige Werbedeals. Dem Moderator fällt es sichtlich schwer, seine Abneigung zu verbergen.

Chris Tall: Beim Golfen hört der Spaß auf

Comedian Chris Tall nimmt an einem Charity-Golfturnier in Dresden teil. Gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Norbert Dickel bildet er ein Dreierteam mit Michael, dem angeblichen neuen Hauptsponsor des Events. Lockvogel Michael ist ein gewöhnungsbedürftiger Charakter, er nörgelt über Chris Talls Fußstellung beim Abschlag, verteilt ungebetene Ratschläge, hustet zu Unzeiten und steht im Weg herum. Als tief durchzuatmen nicht mehr hilft, geht Chris Tall zum Gegenangriff über.

Tahnee alias „KI-ARA“ treibt Aushilfen in den Wahnsinn

In einem hochmodernen Architektenbüro sollen Aushilfskräfte ein paar administrative Tätigkeiten erledigen. Dabei können sie sich auf die Unterstützung des Smart-Office-Systems „KI-ARA“ verlassen – eine sprachgesteuerte Assistentin, die bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Zumindest in der Theorie – aber nicht, wenn Comedienne Tahnee „KI-ARA“ ihre Stimme leiht.

Pädagogisch wertvoll: Schwarzwald-Rapper Cossu legt Lehrer/innen rein

Rache ist süß! Die Lehrer/innen Lara Otterbach und Ronny Dittmar haben ihre Klasse für die versteckte Kamera mit einer fingierten Schularbeit aufs Glatteis geführt. Kurz vor ihrem Schulabschluss zahlen es ihnen die Schüler/innen jetzt heim: Beim gemeinsamen Picknick im Rahmen eines Klassenausflugs taucht plötzlich ein Streifenwagen auf. Der Polizist ist Schwarzwald-Rapper Cossu. Er konfrontiert die Lehrer/innen mit Videobeweisen, was die Schüler/innen im Laufe des Tages alles angestellt hätten.

Darüber hinaus gibt es anlässlich des 40. Jubiläums der legendären „Supernasen“-Filme den „Verstehen Sie Spaß?“-Klassiker mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu sehen. Beim Dreh zu „Zwei Nasen tanken Super“ geraten beide in eine Verkehrskontrolle, aus der es kein Entkommen gibt und die schließlich mit einem Alkoholtest endet.

