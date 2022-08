Im ORF-„Sommerkabarett“ geht es hoch her: Die „Pratersterne Hochschaubahn“ u. a. mit Maurer, Pikart und Supancic

Am 26. August um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Sommerspecial der „Pratersterne“ im ORF-„Sommerkabarett“: Hosea Ratschiller präsentiert am Freitag, dem 26. August 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 die XL-Ausgabe der erfolgreichen Kabarettserie, die „Pratersterne Hochschaubahn“ – dieses Mal nicht am Originalschauplatz im Fluc am Praterstern, sondern im mit Prater-Accessoires ausgestatteten Wiener Stadtsaal. Auf der Bühne begrüßen darf er eine illustre Schar aktueller und zukünftiger Stars der Kleinkunstszene. Mit dabei sind unter anderem Thomas Maurer, Sonja Pikart, Christoph & Lollo, Mike Supancic, Berni Wagner, Christoph Fritz, Elli Bauer – und Hosea Ratschiller selbst, der dieses Mal nicht nur als Präsentator fungiert, sondern auch Auszüge aus seinem Soloprogramm bringt.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick:

Freitag, 2. September, 20.15 Uhr: „Gernot Kulis: Herkulis“ Freitag, 9. September, 20.15 Uhr: „Gery Seidl: Hochtief“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Auch Flimmit (flimmit.at) sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und auch allen bisherigen Staffeln der „Pratersterne“.

