Kleinparteien SÖZ und HAK eilen Van der Bellen zur Hilfe

Der Countdown für die fehlenden Unterstützungserklärungen läuft!

Wien (OTS) - Mittlerweile haben mehrere Kandidaten die notwendigen Unterstützungserklärungen, für die Teilnahme an der Bundespräsidentschaftswahl gesammelt.

Der amtierende Bundespräsident, Alexander Van der Bellen, ist allerdings noch immer nicht am Ziel.



Nun eilen ihm zwei Kleinparteien aus Wien und Vorarlberg, die vorrangig für die Anliegen von MigrantInnen in der Regionalpolitik mitmischen, zur Hilfe. Beiden Parteien schreibt man eine starke Mobilisierungsfähigkeit zu, welche sie nun für den Bundespräsidenten einsetzen möchten.



“Als Bürger:innen mit einem aktiven Demokratieverständnis möchten wir nichts dem Zufall überlassen. Van der Bellen scheint angesichts der Alternativen die einzig vernünftige Wahl für Österreich zu sein. Um Österreich eine Blamage zu ersparen, möchten wir VDB nun tatkräftig unterstützen', erläutert Murat Durdu, Obmann der Partei HAK aus Vorarlberg.



“Durch das Vertrauen der Großparteien in Van der Bellen, ist ein Kandidaten-Vakuum entstanden. Ein grobes Versäumnis! Wenn wir nicht achtsam sind, bekleidet ein Glücksritter das höchste Amt im Land. Dabei möchten wir nicht zuschauen und packen ab sofort mit an.', ergänzt Hakan Gördü, Obmann der Wiener Partei SÖZ.



Am Freitag, den 26.08.2022 organisieren beide Parteien ihre ersten Sammelaktionen für Van der Bellen.



Beide Parteien haben bereits zuvor Achtungserfolge in ihren Wahlgebieten erzielt. Der SÖZ ist es 2020 gelungen in ganz Wien bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen anzutreten, sie erhielten über 9000 Stimmen und stellen sieben BezirksrätInnen in sechs Bezirken.



Die HAK Partei schaffte es 2019 mit 1,9% die erfolgreichste Kleinpartei in Vorarlberg zu werden. Sie stellen insgesamt vier GemeinderätInnen.



