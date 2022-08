Diversity Ball unterstützt gehörlose ukrainische Geflüchtete

Mit einem Teil der Reinerlöse vom 14. Diversity Ball werden nun gehörlose Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt.

Wien (OTS) - Wien, 24.08.2022 – Über die jährlich stattfindende Ballnacht hinaus setzt sich der Verein Diversity Ball täglich für gelebte Inklusion und Vielfalt ein. Mit einem Teil der Reinerlöse vom 14. Diversity Ball werden nun gehörlose Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt. Heute, am Mittwoch, 24. August 2022 hat Ballmutter Monika Haider allen 57 Kursteilnehmer_innen Gutscheine verteilt, die für Produkte des alltäglichen Bedarfs verwendet werden können.



Solidarität mit ukrainischen Gehörlosen

Rund 200 Gehörlose aus der Ukraine sind nach Wien geflüchtet. Ein Teil von ihnen lernt seit Juni deutsche Schriftsprache und österreichische Gebärdensprache im Gehörloseninstitut equalizent Wien. Durch ihre Behinderung und Herkunft doppelt marginalisiert, unterscheiden sich ihre Bedürfnisse von anderen Geflüchteten. Spracherwerb und Jobsuche gestalten sich bei tauben geflüchteten Ukrainer_innen besonders schwierig. Der Anschluss an die Österreichische Gesellschaft aber auch an die Ukrainische Community ist durch die Sprachbarrieren erschwert.

Aus diesem Grund entschied sich der Diversity Ball, einen Teil der Erlöse aus dem diesjährigen Event dieser gesellschaftlichen Gruppe zukommen zu lassen und Ballmutter Monika Haider hat allen Kursteilnehmenden aus der Ukraine Gutscheine für Güter des täglichen Bedarfs verteilt. So zeigt der Ball nicht nur symbolisch seine Solidarität, sondern bietet praktische Unterstützung an. Die Übergabe fand unter dem Motto „Vielfalt kennt keine Grenzen“ statt.

Ball für gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion

Der Diversity Ball findet jährlich in Wien statt und ist weltweit der Einzige seiner Art. Ziel ist es, eine weltoffene Kultur der Vielfalt zu schaffen, in der wir einander so sein lassen, wie wir eben sind. In einer rauschenden Ballnacht setzt der Diversity Ball mit seinen Gästen ein Zeichen für die Diversität unserer Gesellschaft, für Barrierefreiheit und gegenseitigen Respekt. Der 15. Diversity Ball wird am 3. Juni 2023 im Wiener Rathaus stattfinden.

