Hohe Ziele, hohe Auflage: Die Oberösterreichischen Nachrichten festigen Marktposition in Oberösterreich

Linz (OTS) - Fundierte und seriöse Berichterstattung aus Oberösterreich, Österreich und der Welt: Das schätzen die Leserinnen und Leser der OÖNachrichten und machen sie zu einer der auflagenstärksten Tageszeitungen in Österreich. Laut den aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) verzeichnen die OÖNachrichten 101.212* verkaufte Exemplare (davon 15.426 Stück ePaper), sowie 125.433** verbreitete Exemplare (davon 16.573 Stück ePaper).

„Regionalität, Seriosität und Qualität: das sind die Werte, die wir verkörpern. Die ÖAK-Ergebnisse bestätigen diese und spiegeln auch in diesen herausfordernden Zeiten das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser in die OÖNachrichten. Dies ist auch an der Zahl unserer Abonnentinnen und Abonnenten abzulesen: Mit 90.971*** Abonnements und somit einer Abonnentenquote von 89,9%**** stehen wir in Oberösterreich hoch im Kurs“ so Geschäftsführer Gino Cuturi.

Die OÖNachrichten: Stark auf allen Kanälen

Mit ihrem Print-, Online- und Social-Media-Angebot werden die OÖNachrichten den unterschiedlichen Bedürfnissen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher auf sämtlichen Kanälen gerecht – und das mit Erfolg. „Neben der stabilen Auflage der Printzeitung freuen wir uns über den Zuwachs bei den Digital-Kunden mit einer verkauften Auflage von 15.426 der Digital-Abonnements. Die starke Position der OÖNachrichten wird auch durch die kürzlich erschienene ÖWA bekräftigt: Wir verzeichnen 2,175***** Millionen Unique Clients und 40,790***** Millionen monatliche Seitenaufrufe auf nachrichten.at und unseren digitalen Kanälen“, sagt Vertriebsleiter Martin Prinz.

*Quelle: ÖAK, 1. HJ 2022, verkaufte Auflage, Mo-Sa, davon 15.426 ePaper

**Quelle: ÖAK, 1. HJ 2022, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa, davon 16.573 ePaper

***Quelle: ÖAK, 1. HJ 2022, Abonnements, Mo-Sa, davon 13.130 ePaper

****Quelle: ÖAK, 1. HJ 2022, Anteil der Abos an verkaufter Auflage

*****ÖWA, Einzelangebot, Juli 2022

