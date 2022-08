WINE in the CITY im Karmeliterviertel am 25. August 2022

Die Erfolgsveranstaltung WINE in the CITY verwandelt das Karmeliterviertel in einen eleganten Wein Boulevard

Wien (OTS) - Am Abend des 25. August um 18 Uhr beginnt die Genussreise durch das Karmeliterviertel. Verschiedene Locations im 2. Bezirk öffnen Ihre Pforten und laden zum Verkosten edler Tropfen österreichischer Topwinzer ein. Menschen mit Begeisterung für die schönen Dinge des Lebens haben einen Abend lang Zeit, unterschiedliche Facetten von Design, Kunst, Mode und Interieur im intimen Ambiente der eleganten Veranstaltung zu genießen und somit Neues abseits der bekannten Pfade kennenzulernen. Viele Geschäfte überraschen Ihre Kunden mit besonderen Schnäppchen und Rabatten an diesen Abend.

WINE in the CITY ist eine langjährige Erfolgsgeschichte und hat schon tausenden begeisterten Menschen einen unvergesslichen Abend beschert. Neu ist der digitale Guide, der die bisherigen Folder im Sinne der Nachhaltigkeit ersetzt und als Webapp durch den Abend führt. So können dort alle Informationen zu den teilnehmenden Locations und Winzern abgerufen werden, inklusive praktischen Verknüpfungen zu Google Maps, Facebook und Instagram. Alle Teilnehmer*innen erhalten automatisch einen Code, mit dem die App abgerufen werden kann. Die einzelnen Locations lassen sich so leicht aufrufen und ihr Smartphone leitet sie bequem von Geschäft zu Geschäft.

WINE in the CITY ist eine Initiative von Stefan Nikl von der Goldschmiede Nikl, Obmann der Shopinsel02 und dem Einkaufsstraßenverein am Karmeliterviertel.

Tickets und nähere Informationen gibt es auf der Webseite: https://www.wineinthecity.at/karmeliterviertel/

Teilnehmende Locations: Der Optiker Wolf2see / Taborstraße 10, Leopold Essen & Trinken / Große Pfarrgasse 11, Goldschmiede Nikl / Taborstraße 79, Strictly Herrmann / Taborstraße 5, Das Muth / Am Auggartenspitz 1, Pancho / Blumauergasse 1, Haut & Sinne / Glockengasse 14a, Juwelier Silvia Brandstetter / Taborstraße 39a, Sussitz - wir leben Wein / Krummbaumgasse 2-4, Enjoy Reisen / Hollandstraße 8.

Bilder zur Verwendung für die Medien befinden sich hier: https://we.tl/t-k0didVTMUh

Rückfragen & Kontakt:

live relations PR und Networking Ges.m.b.H.

Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Daniel Ott

Tel: 069916786406

daniel.ott @ echo.at