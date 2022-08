Die Mediengruppe ÖSTERREICH setzt ihre Transformation zu einem modernen Digital-Medienhaus weiter fort

Ab 11.9. wird Print-Ausgabe von ÖSTERREICH AM SONNTAG von einer digitalen „oe24 NEWS-EDITION AM SONNTAG“ ersetzt - zusätzlich startet neue Print-Wochenend-Ausgabe für Samstag & Sonntag

Wien (OTS) - Die digitale „oe24 NEWS-EDITION AM SONNTAG“ wird jeden Sonntag gleich fünf Mal aktuell erscheinen: Um 6.00 Uhr früh, um 9.00 Uhr, um 12.00 Uhr, um 14.00 Uhr und um 20.00 Uhr. Sie wird alle Themen der bisherigen Sonntagszeitung – und darüber hinaus noch deutlich mehr digitale Angebote – enthalten und unterschiedliche Schwerpunkte haben.

Die 6.00-Uhr-Edition wird den ÖSTERREICH-Lesern den gewohnten News-Überblick der Morgenzeitung geben; die 9:00-Uhr-Edition wird für alle Sport-Fans ein großes SPORT-EXTRA enthalten; die 12:00-Uhr-Edition wird ein breites Meinungs-Angebot, spannende Insider-Kolumnen und Reportagen enthalten; die 14:00-Uhr-Edition wird redaktionelle Angebote für Lifestyle, Stars und Society sowie Rätsel und Games enthalten; und die 20:00-Uhr-Edition wird noch einmal alle Sport-Ereignisse und News des Tages aktuell zusammenfassen.

Mediengruppe-ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner: „Wir haben uns im Rahmen unserer Digital-Offensive zu diesem Schritt entschlossen, weil wir die komplizierte und extrem aufwendige Logistik der Sonntags-Zeitungen nicht mehr für zeitgemäß erachten. Die hohen Papierpreise und Spritkosten lassen eine kostendeckende Produktion der Sonntagszeitung nicht mehr zu. Zudem wollen wir eine nachhaltigere, umweltfreundliche Lösung bieten. Mit der neuen Idee der digitalen „oe24 NEWS-EDITION AM SONNTAG" erzielen wir nicht nur eine enorme Kosten-Ersparnis in der Produktion, sondern bieten unseren Lesern auch eine ganz neue Form von top-aktueller Information. Jeder ÖSTERREICH-Leser wird mit den fünf NEWS-EDITIONS am Sonntag nicht nur ein aktuelleres und moderneres, sondern auch ein deutlich umfangreicheres redaktionelles Angebot als bisher erhalten.“

Die neue „oe24 NEWS-EDITION am Sonntag“ wird kostenlos sein. Sie kann entweder in Form eines Gratis-Abonnements auf die gewünschte E-Mail-Adresse bezogen oder auf der Online-Seite oe24.at sowie auf allen Social-Media-Kanälen abgerufen werden.

Werbekunden erhalten in der oe24 NEWS-EDITION besondere Auftrittsmöglichkeiten. So wird es etwa möglich sein, den ÖSTERREICH-Lesern mit der oe24 NEWS-EDITION die aktuellen Werbe-Flugblätter und Kataloge der kommenden Woche zur Lektüre am Sonntag zu senden.

Zusätzlich wird die Samstags-Print-Ausgabe von ÖSTERREICH ab 10. September deutlich ausgebaut und zu einer Wochenend-Ausgabe aufgewertet, in der die großen Storys der Woche, Interviews, Meinungen und Reportagen mehr Platz finden.

„Der internationale Trend bei Tageszeitungen geht gerade am Wochenende zu einer Aufbereitung im Magazin-Stil mit mehr Analysen und Hintergründen. Dem tragen wir in unserer neuen Wochenend-Ausgabe künftig Rechnung. Dabei wird es drei Schwerpunkte geben: Die Tageszeitung mit allen aktuellen Nachrichten und den großen Themen und Interviews der Woche sowie einem eigenen Meinungs-Teil. Unser Frauen-Magazin MADONNA in bewährter Hochglanz-Qualität mit Mode, Lifestyle und Beauty. Und eine eigene Sport-Zeitung mit einer großen Vorschau auf das Sport-Wochenende“, so Niki Fellner.

