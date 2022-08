Sechs Monate verheerender Krieg in der Ukraine

Der 24. August ist der 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. Heute vor sechs Monaten begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Wien (OTS) - Der russische Angriff auf die Ukraine ist eines der folgenschwersten Ereignisse für Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die russischen Streitkräfte haben Kriegsverbrechen und Gräueltaten begangen, und ihr Krieg in der Ukraine wird auf Jahre hinaus negative Auswirkungen auf die weltweite Ernährungssicherheit und die Weltwirtschaft haben. Dieser Angriff war für die internationale Gemeinschaft so schockierend, dass er von der UN-Generalversammlung aufs Schärfste verurteilt wurde und zwei Länder dazu veranlasste, erstmals NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Die weltweite Reaktion auf Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine ist derart heftig und bewegt so viele Menschen, weil wir in diesem Krieg fast täglich Beweise für Gewalt, Zerstörung, Verwüstung und Tod sehen.

Die Folgen von Russlands Krieg sind nicht auf die Ukraine beschränkt. Russlands Aggression hat den weltweiten Getreidehandel ins Wanken gebracht und gefährdet die Ernährungssicherheit vieler Menschen. Die derzeitige Krise hat auch die Inflation und die Einzelhandelspreise in der ganzen Welt in die Höhe getrieben.

Die Sanktionen der Vereinigten Staaten und unserer Partner und Verbündeten sollen den Kreml dazu bringen, seine gewalttätigen Handlungen einzustellen. Diese Maßnahmen fordern einen Tribut von der russischen Wirtschaft, und erfordern eine beispiellose (und unhaltbare) Intervention des Kremls, um erheblichen Schaden abzuwenden.

Wirtschaftswissenschaftler sagen voraus, dass die russische Regierung ihre Hinhaltetaktik angesichts der Ausweitung und Verschärfung der Sanktionen auf längere Sicht nicht aufrechterhalten kann, und dass die wahren Kosten ihres Handelns für das russische Volk schmerzlich spürbar werden.

Die Beweise dafür liegen bereits vor und können von jedermann eingesehen werden. Der Kreml hat es seit mehreren Monaten versäumt, wichtige makroökonomische Daten zu melden. Trotz Putins Behauptungen, Russland stehe besser da als die EU, sagen die tatsächlichen Zahlen das Gegenteil: Russlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2022 um vier Prozent geschrumpft, während die Wirtschaft der EU um den gleichen Prozentsatz gewachsen ist. Russland hat bereits zwei Schuldentilgungsfristen versäumt und ist zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert mit der Rückzahlung der Fremdwährungsschulden in Verzug geraten.

Koordinierte Sanktionen haben außerdem mehr als die Hälfte der Reserven der russischen Zentralbank eingefroren -- Geld, das der Kreml sonst zur Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie verwenden würde. Der fehlende Zugang zu importierten Vorleistungen und Fertigwaren, insbesondere zu Waren mit hochentwickelten Technologien, hat zu Engpässen geführt und wird im Laufe der Zeit die Produktion, den Transport, den Handel und vor allem die Herstellung und Wartung von militärischem Gerät weiter beeinträchtigen.

Während die Sanktionen Putins Kriegsführungsfähigkeiten weiterhin beeinträchtigen, verteidigen die ukrainischen Streitkräfte ihr Land erfolgreich, und das ukrainische Volk ist geeinter denn je.

Von der breiten Bevölkerung bis zu den Regierungen der USA und der EU hat die entschlossene Unterstützung für die Ukraine gezeigt, dass willkürliche Angriffe auf souveräne, unabhängige Staaten nicht unbeantwortet bleiben und einen sehr hohen Preis haben. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner in der ganzen Welt sind geeinter denn je.

Wir werden weiterhin an der Seite der Ukraine stehen und ihren Kampf ums Überleben unterstützen, während wir gleichzeitig daran arbeiten, die europäische Sicherheit und die demokratischen Werte zu stärken.

Wir stehen an der Seite der Ukraine, weil Grenzen und Nahrungsmittellieferungen nicht verhandelbar sind. Wir stehen an der Seite der Ukraine, weil die Menschenrechte unumstößlich sind. Wir stehen an der Seite der Ukraine, weil es das Richtige ist.

Rückfragen & Kontakt:

US-Botschaft Wien

Dr. Alice Burton

Public Affairs / Press Section

+43 (0)1 31339-2068 oder 0676 / 555-0163

burtonam @ state.gov

https://at.usembassy.gov