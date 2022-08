Baba – Die Bestpreisbestattung senkt noch einmal die Preise

Würdige Bestattungen müssen für Wiener*innen leistbar bleiben

Wien (OTS) - Gerade in Zeiten, in denen das Leben immer teurer wird, soll der Tod nicht auch noch zur finanziellen Belastungsprobe für Angehörige werden. Die baba Bestattung wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Angehörigen würdige und pietätvolle Beisetzungen ihrer Liebsten zu den besten Preisen in Wien anzubieten.

Um den Wiener*innen weiter unter die Arme greifen zu können, wurden nun nochmals die Paketpreise für unsere Beisetzungen gesenkt. So kostet das günstigste Paket mit „Urne daheim“ ab 1227 Euro, das Paket „Erdbestattung“ ab 1298 Euro, die Baumbestattung ab 1759 Euro und die Donaubestattung ab 2073 Euro.

Mit den neuerlichen Preissenkungen leisten wir unseren Beitrag, um die Menschen in den schwersten Stunden zu unterstützen. Nähere Informationen zu den Paketen finden Kund*innen unter www.baba.wien. Wir sind auch kostenlos rund um die Uhr unter der Nummer 0800 500 610 erreichbar.

