Maschinenring Personal ist ungeschlagene Nummer 1

Mit dem Marktanteil von 5,41 Prozent nach Anzahl der Dienstnehmer ist es uns, trotz allgemein angespannter Arbeitskräftesituation, gelungen unseren Spitzenplatz in der Branche zu verteidigen. Damit arbeiten weiterhin mehr Dienstnehmer für uns als für andere Zeitarbeitsunternehmen. Eine top Leistung, die wir vor allem der enormen Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter in den über 60 Vertriebseinheiten in ganz Österreich verdanken

Mag. Gertraud Weigl, Maschinenring Bundesgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte

