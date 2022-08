Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Austropop in Traiskirchen bis zur Panflöte in Göttweig

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 31. August, gibt es ab 20 Uhr im Schaflerhof in Traiskirchen Austropop mit Herbert Frei. Nähere Informationen und Karten unter 02252/52378, e-mail wein @ schaflerhof.at und www.schaflerhof.at.

Im Rahmen des Regionsfestes in Lunz am See bieten Christoph Spörk und das Don Alberto Lovinson-Orchester am Donnerstag, 1. September, ab 19.30 Uhr im Festzelt mit ihrem Programm „Dahaam“ Musikkabarett. Am Sonntag, 4. September, steht zunächst ab 10.30 Uhr ein ORF-Radio-NÖ-Frühschoppen auf dem Programm, ehe ab 13.30 Uhr die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi auftritt. Nähere Informationen beim Haus der Wildnis unter 07486/21122, e-mail info @ haus-der-wildnis.at und www.haus-der-wildnis.at.

Im Alten Depot in Mistelbach ist am Freitag, 2. September, ab 19.30 Uhr das Hannes Kasehs Blues Trio zu hören, gefolgt von einem Live-Konzert der Hawara - Kurt Hackl, Reinhard Reiskopf und Roman Beisser – samt der Single-CD-Präsentation „A Freind" am Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

„So schön klingt Blasmusik" heißt es am Freitag, 2. September, in Wiener Neustadt, wenn ab 19 Uhr in den Kasematten die Eisenbahnermusik Flugrad Wiener Neustadt aufspielt. Am Donnerstag, 8. September, liefert das Konzert für Wiener Neustadt ab 19.30 Uhr am Hauptplatz mit einem Werkreigen von Wolfgang Amadeus Mozart über Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Giacomo Puccini bis zu Edward Elgar einen „Salut d’amour“. Nähere Informationen beim Magistrat Wiener Neustadt unter 02622/373-310, e-mail thomas.iwanschitz @ wiener-neustadt.at und www.wiener-neustadt.at.

Im Rahmen des Festivals „Progress #14“ des Kulturvereins Subetasch im Wald4tler Hoftheater in Pürbach spielt der Pianist Clemens Wenger am Samstag, 3. September, ab 15 Uhr unter dem Titel „Physics of Beauty“ seine eigenen Kompositionen und Improvisationen zu Live-Visuals der italienischen Designerin Alessia Scuderi. Wiederholt wird das Programm am Sonntag, 25. September, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Nähere Informationen für Pürbach unter 02853/78469 und www.subetasch.org; Karten unter e-mail progresstickets @ subetasch.org bzw. für Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Ebenfalls am Samstag, 3. September, spielt Norbert Schneider mit seiner Band ab 19.30 Uhr in der Burgarena Reinsberg neu interpretierte und arrangierte Songs von Georg Danzer. Bei den „Reinsberger Nächten“ sorgen dann am Samstag, 10. September, ab 18 Uhr der Musikverein Randegg, Brassaranka, die Kaiser Musikanten und die VoixxBradler für Partystimmung. Am Sonntag, 11. September, gibt es nach der Heiligen Messe ab 9 Uhr einen Trachtenfrühschoppen, danach wird mit Schnopsidee aus dem Ybbstal der Abschluss des Blasmusikwochenendes gefeiert. Nähere Informationen und Karten unter 07487/21388, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Am Sonntag, 4. September, starten die diesjährigen „Orgelkonzerte Ziersdorf“ mit dem Orgel-Orchesterkonzert „Gloria“: Ab 16 Uhr bringen das Ensemble Sonocto und die Capella Incognita auf Originalinstrumenten unter der Leitung von Marcus Hufnagl dabei in der Pfarrkirche Ziersdorf u. a. „Gloria“ in D-Dur RV 589 von Antonio Vivaldi sowie Johann Sebastian Bachs „Lutherische Messe“ in G-Dur BWV 236 zur Aufführung; Solist ist Johannes Bigenzahn an der Grenzing-Orgel. Am Sonntag, 18. September, folgt hier, wiederum ab 16 Uhr, das Solistenkonzert „FaGöttlich 3.0 – Große Meister einst und jetzt“, bei dem die Fagottgruppe der Münchner Philharmoniker gemeinsam mit Elisabeth Ullmann an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, François-Henri-Joseph Castil-Blaze, Gaetano Donizetti und Astor Piazzolla präsentiert.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf steht zudem im Rahmen von „Allegro Vivo“ am Freitag, 9. September, „Once upon a time“, ein in Wort und Klang umgesetztes Märchen mit Andrea Eckert, Christoph Zimper und seinem Ensemble sowie der Sandmalerin Anna Vidyaykina auf dem Spielplan. Überdies serviert Jimmy Schlager am Freitag, 16. September, seinen „Leberkaas Hawaii“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail office @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at bzw. www.orgelkunst-ziersdorf.at.

Am Dienstag, 6. September, spielt das Streich-Holz-Quartett ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz unter dem Motto „Grenzenlos“ ein Repertoire von der Barock- bis zur Filmmusik. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Am Freitag, 9. September, gastiert das Janoska Ensemble mit dem Konzertprogramm „Revolution“ im Innenhof des Alten Klosters in Hainburg: Ab 19 Uhr sind dabei sowohl Bearbeitungen klassischer Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Johann Sebastian Bach als auch Eigenkompositionen zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und www.haydngesellschaft.at.

Am Freitag, 9. September, präsentieren auch Solisten aus „Sunset Boulevard“ im Stadttheater der Bühne Baden Hits und Songs aus beliebten Musicals; das Konzert mit Dorina Garuci, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Thomas Smolej und dem Orchester der Bühne Baden unter Andjelko Igrec beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Theater am Steg in Baden wiederum ist am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr der kanadische Country-Musiker Richard von Fuchs mit Folk-und Country-Songs aus eigener Feder zu Gast. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg ist am Freitag, 9. September, das Bach Consort Wien zu Gast, das unter dem Motto „Roter Priester“ Werke aus der Frühzeit Antonio Vivaldis spielt, die er für die jungen Instrumentalistinnen seines Waisenmädchen-Orchesters komponierte. Am Freitag, 23. September, spielt das Orchester hier dann unter dem Motto „Verzauberte Welt“ die schönsten Melodien aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ in einer Fassung für zwei Barockviolinen aus dem Jahr 1792. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Stift Klosterneuburg unter 02243/411-212, e-mail kultur @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Am Samstag, 10. September, ist ab 20 Uhr im Waldviertler Forellenhof in Jaidhof das Ensemble Troi rund um die Akkordeonisten Franziska Hatz und Tino Klissenbauer zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2138978 und www.waldviertler-forellenhof.com.

„Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms markiert am Sonntag, 11. September, ab 18 Uhr in der Domkirche St. Pölten den Auftakt der diesjährigen Reihe „Musica sacra“. Gestaltet wird der Abend von Otto Kargl, der Cappella Nova Graz, der Domkantorei, dem L’Orfeo Barock-Orchester sowie den Solisten Christina Gansch und Stefan Zenkl. Nach der „Missa Sancti Josephi" von Johann Georg Albrechtsberger mit dem Stiftschor Lilienfeld, Karen de Pastel und Florian Pejrimovsky am Sonntag, 18. September, ab 10 Uhr in der Stiftsbasilika Lilienfeld entführt das zweite Konzert am Sonntag, 25. September, ab 16 Uhr wiederum in der Stiftsbasilika Lilienfeld in die Zeit von Heinrich Schütz: Unter dem Titel „Feritevi, Ferite“ wird der Komponist Wolfgang Mitterer dabei mit Live-Electronics und präpariertem Klavier gemeinsam mit Wolfgang Puschnig, Matthias Bartolomey, Ludwig Lusser und dem Vokalensemble L’Ultima Parola dessen Werke neu arrangieren und improvisatorisch verpacken. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61274462, e-mail office @ festival-musica-sacra.at und www.festival-musica-sacra.at.

Im Cinema Paradiso Baden sorgen Hannah Rarity, Fraser Fifield und Grame Stephen am Mittwoch, 14. September, für „Scottish Colours“, während Ernst Molden und Der Nino aus Wien am Dienstag, 20. September, ihr aktuelles Album „Zirkus“ vorstellen; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum vermitteln die „Scottish Colours“ am Donnerstag, 15. September, ab 20 Uhr das Lebensgefühl der Highlands. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Die Bühne im Hof in St. Pölten eröffnet die Saison am Freitag, 16. September, ab 19.30 Uhr mit dem Hot Pants Road Club und seiner „30th Anniversary Show“. Am Samstag, 24. September, folgt ab 19.30 Uhr Katharina Straßer mit „Keine Angst! - 50 Jahre Austropop“. Am Sonntag, 25. September, ab 15.30 Uhr und am Montag, 26. September, ab 10 Uhr präsentieren dann Die Schurken ihr Kindermusikprogramm „Vergissmeinnicht“ für ein Publikum ab sechs Jahren. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, geht im Schüttkasten von Schloss Wasserhof die mittlerweile dritte Ausgabe des „Beethoven-Festivals Gneixendorf“ über die Bühne: Unter dem Motto „Wiener Klassiker“ ist es diesmal der Mannigfaltigkeit der Oeuvres von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven gewidmet. Das Programm startet am Freitag, 16. September, um 19 Uhr, am Samstag, 17. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter e-mail info @ koechelgesellschaft.at und www.koechelgesellschaft.at.

Am Freitag, 16., und Samstag, 17. September, geht jeweils ab 18.30 Uhr im Veranstaltungsgelände Rossatzbach in Rossatz die „Starnacht aus der Wachau“ über die Bühne. Mit dabei sind u. a. Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng, The BossHoss, Josh und Marie Reim. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.starnacht.tv.

Im Truckerhaus in Gutenbrunn spannt das Ensemble Reflejos am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr mit „Más allá“ einen Flamenco-Bogen über ganz Europa. Am Samstag, 24. September, folgt ein weiterer Termin im Folkclub Igel in Waidhofen an der Thaya. Nähere Informationen und Karten für Gutenbrunn unter 0664/3728912 und www.truckerhaus.at bzw. für Waidhofen an der Thaya unter 0664/3733150 und www.folkclub.at.

Jazz im Spannungsfeld zwischen 20th-Century-Harmony, Standards in zeitgemäßen Ausdrucksformen und freier Improvisation spielt die Gruppe PAN TAU - X Triomobile am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr im Heizhaus des Eisenbahnmuseums von Strasshof. Nähere Informationen und Karten unter 0676/7273652 und www.architektur-hoeren.at bzw. www.culturall.com.

Im Urhof 20 in Grünbach am Schneeberg erzählt das Synesthetic Project am Samstag, 24. September, ab 20 Uhr mit dem musikalischen Programm „Itinerant“ eine Geschichte von Migration und Reisen. Nähere Informationen und Karten unter 0699/12009917 und www.kunsthaus-gas.com.

Bei der „Septemberlese“ in Langenlois bringen SarahBernhardt und das duo noroc! am Samstag, 24. September, ab 21 Uhr im Stiegenhaus mehrstimmige Dialekt-Chansons mit Ukulele und Harfe zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450 und www.kulturlangenlois.at.

Schließlich ist Daniela de Santos mit ihrer Kristall-Panflöte und dem neuen Programm „Fackeln unter Sternen“ am Samstag, 24. September, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. September, ab 15 Uhr zu Gast in der Stiftskirche von Göttweig. Nähere Informationen und Karten beim Stift Göttweig unter 02732/85581-231 und -332, e-mail tourismus @ stiftgoettweig.at und www.stiftgoettweig.at.

