Grüne Leopoldstadt/Seitz: Sima, Niokolai & Co zeigen bei Praterstern-Eröffnungsparty erneut, dass Ihnen Klimaschutz egal ist

Wien (OTS) - „Während sich Stadträtin Sima, Stadtrat Czernohorszky, Bezirksvorsteher Nikolai und Co wegen neuer Bäume und ein paar Quadratmetern Entsiegelung am Praterstern gegenseitig auf die Schultern klopfen, betonieren sie 150 Meter weiter ohne Not den Sportplatz Venediger Au zu und versiegeln dabei 3.000 Quadratmeter Grünfläche. Sie betonieren damit Freiräume der jungen Generationen zu.“, kritisiert Bernhard Seitz (Grüne), Bezirksvorsteher-Stellvertreter des zweiten Bezirks.

Einige Klimaschützer:innen protestierten während der Eröffnungsfeier und werden das auch weiter tun: Gemeinsam mit den Grünen und Anrainer:innen der Venediger Au wird zum Protest gegen den illegalen Hallenbau aufgerufen - am Donnerstag, 25.8. um 17 Uhr.

„Die Dramatik der Klimakatastrophe zeigt uns täglich aufs Neue, dass es an der Zeit ist, Klimaschutz endlich ernst zu nehmen und den öffentlichen Raum klimagerecht zu verteilen. Dass am Praterstern Bäume und mehr Grün geplant sind, ist nett, notwendig ist aber, dass dort endlich die monströse KFZ-Verkehrsfläche rückgebaut und sinnvoll aufgeteilt wird - und dass nicht weiter versiegelt wird, wie in der Venediger Au“, so Seitz weiter.

„In der Praterstraße und der Lassallestraße müssen pro Fahrtrichtung je eine KFZ-Spur rückgebaut und für den Fuß- und Radverkehr sowie für Entsiegelung genutzt werden. Genauso muss auch der ‚Autobahnring‘ Praterstern rückgebaut und sinnvoller verwendet werden“, sagt Seitz, denn „das Zentrum des zweiten Bezirks ist zu schade, um allein als riesige Staufläche zu dienen.“





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81805

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at