AVISO – Sound-Art und Musik im Kongreßbad

Hier steigen Sie mit der Kunst ins Schwimmbecken

Wien (OTS) - Heuer macht der CLUB RADIOKOJE, eine Kooperation zwischen dem Verein czirp czirp – sonic and experimental arts und der Internationalen Gesellschaft Neuer Musik (IGNM, Sektion Österreich), das Kongreßbad erneut zum Ort öffentlicher Musik- und Badekultur. Die Besucher*innen erwarten Sound-Performances und elektronische Tanzmusik, die klanglich Bezug auf das Wasser nehmen. Mit dem Thema „Bodies of Water“ geht es nicht nur darum, das Wasser in einem von Wiens ältesten und beliebtesten Freizeitbädern als Klangkörper und -kulisse zu nutzen. Es wird das heutige Verhältnis des Menschen zum Wasser in den Blick genommen: zwischen Wasserspaß und seinen ökologischen Dimensionen.



Fünf Künstler*innen wollen mit ihren themenspezifischen Angeboten dazu einladen, gemeinsam mit Ihnen über Wasser nachzudenken: Christina Gruber (AT), Zosia Hołubowska (PL), E. Ignashev (AT), MS Mutt (AT) und Aloïs Yang (TW/FR).



CLUB RADIOKOJE | BODIES OF WATER

Die diesjährige Ausgabe der CLUB RADIOKOJE beschäftigt sich sowohl klanglich als auch ökologisch mit Wasser.



In Anlehnung an das Buch "Bodies of Water" (2017) der Philosophin fluider Zustände, Astrida Neimanis, sind wir mit einem Offline-Event in einem der ältesten öffentlichen Bäder Wiens, dem Kongreßbad, zurück.



Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der IGNM – Internationalen Gesellschaft für neue Musik, Sektion Österreich, die 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Datum: 03.09.2022, 13:00 - 18:30 Uhr

Ort: Kongressbad, am und im Schwimmbecken (bei Schlechtwetter unter dem Buffet im Bad)

Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien, Österreich

Url: http://www.czirpczirp.cc/?p=3279

