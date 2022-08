Totschnig, Schwertner, Peck: Gemüse für den guten Zweck

LGV Gärtnergemüse spendet Caritas seit Jahren Frischgemüse - Landwirtschaftsminister dankt Gärtnerinnen und Gemüsebauern für Lebensmittelversorgungssicherheit

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Gemüse für den guten Zweck“ haben Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, LGV Sonnengemüse Vorstand Josef Peck und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig heute in der Zentrale von LGV Gärtnergemüse in Simmering persönlich ein Caritas-Auto mit Lebensmitteln beladen. Insgesamt 150.000 kg Gemüse werden jährlich von LGV Gärtnergemüse an soziale Einrichtungen abgegeben. „Für die Caritas sind diese Spenden eine zentrale Hilfe, wenn es darum geht, in Zeiten der Rekordinflation Menschen in Not konkret zu unterstützen. Gemeinsam mit starken Partner*innen an unserer Seite können wir helfen“, so Schwertner. „Wir arbeiten schon lange mit karitativen Einrichtungen zusammen und geben unsere Übermengen gerne ab - eine derart große Nachfrage gab es jedoch noch nie. Wir freuen uns, wenn wir Bedürftigen helfen können“, hält auch Peck fest.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig dankt den Gärtner*innen und Gemüsebauern für die verlässliche Produktion: „Sie sind es, die uns tagtäglich mit regionalen Lebensmitteln versorgen, auch in Krisenzeiten. Hinter jedem regionalen Produkt steht harte Arbeit. Wenn Lebensmittel im Müll landen, werden nicht nur wertvolle Ressourcen verschwendet, das ist auch moralisch verwerflich. Umso wichtiger sind Vorzeigebeispiele, wie die schon lange gelebte Partnerschaft zwischen LGV Gärtnergemüse und Caritas.“

Die Genossenschaft LGV Sonnengemüse ist die größte Gemüse-Erzeugergemeinschaft Österreichs. 162 Gärtner und Bauern produzieren in Familienbetrieben regionales Gemüse und tragen mit einem jährlichen Produktionsvolumen von 45.000 Tonnen wesentlich zur Versorgungssicherheit Österreichs mit frischem Gemüse bei. Eine nachfrageorientierte Anbauplanung trägt dafür Sorge, dass Übermengen weitgehend vermieden werden.

