Handelsunternehmen Hausmann geht mit Jaufer Rechtsanwälte in die Sanierung

Wien (OTS) - Das traditionsreiche Handelsunternehmen Hausmann hat heute am Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren beantragt, das die Fortführung des Unternehmens vorsieht. Betroffen sind sieben Standorte in Bruck/Mur, Graz, Klagenfurt, Villach, Salzburg, Wiener Neudorf und Freistadt mit insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Ein wesentlicher Teil des Sanierungsplans ist die Fortführung des Großhandelsstandortes Freistadt, der bereits heute zukunftssicher aufgestellt ist und als Konzept weiter ausgebaut werden soll. Für die anderen Standorte werden im Lauf des Sanierungsverfahrens in den nächsten drei Monaten alle Optionen geprüft mit dem Ziel, das Unternehmen zu erhalten und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Im ersten Schritt sollen die Lagerbestände an den Cash+Carry-Standorten reduziert werden, hierfür sind attraktive Rabatt-Aktionen geplant.

Gründe für die Sanierungsmaßnahmen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine mit den daraus resultierenden Problemen der enormen Energiepreissteigerungen und der hohen Inflation, die für eine anhaltend schlechte Konsumstimmung insbesondere im Non-Food Handel sorgen, sowie die nach wie vor bestehenden Lieferverzögerungen von Waren aus Fernost.

„Dieser Schritt ist uns alles andere als leichtgefallen, aber er ist leider notwendig, um das seit 1946 bestehende Unternehmen zu erhalten und eine Zukunftsperspektive zu schaffen“, so Geschäftsführer Christoph Hausmann.

Über Hausmann:

Die 1946 gegründete A. Hausmann GmbH mit Sitz im steirischen Bruck/Mur betreibt an sechs Standorten in Österreich Cash & Carry Märkte und einen Versand-Großhandel in Freistadt mit insgesamt 250 Mitarbeiter*innen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Non-Food-Handel mit einem Sortiment von knapp 100.000 Marken- & Eigenmarkenartikeln. Hausmann zählt zu den größten österreichischen Handelspartnern im B2B-Bereich.

Rückfragen & Kontakt:

BSH advisors GmbH

Dr. Sabine Schnabel, LL.M.

presse @ bsh-advisors.com

+43 1 99 69 912