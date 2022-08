ORF III am Montag: Neue Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“, diesmal zu FPÖ-Chef Herbert Kickl

Außerdem: „ORF III Themenmontag“ mit Kabaretthighlights von Roland Düringer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Montag, dem 22. August 2022, um 22.30 Uhr die dritte Ausgabe der diesjährigen „Sommer(nach)gespräche“ zum Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-„Sommergespräch“. Davor präsentiert der „ORF III Themenmontag“ einen Abend rund um den heimischen Kabarettstar Roland Düringer, u. a. mit „Roland Düringer – Anfänge eines Benzinbruders“ und „Superbolic“.

Am „ORF III Themenmontag“ steht Kabarett auf dem Programm, den Anfang macht die ORF-Premiere von „Roland Düringer – Anfänge eines Benzinbruders“ (20.15 Uhr). Kurz bevor Roland Düringer mit seinen „Benzinbrüdern“ die Wiener Stadthalle zwei Tage hintereinander füllte, zeigte er sich 1992 in deutlich kleinerem Rahmen: In der Archiv-Trouvaille mit dem Titel „Roll over Rilke“ treffen sich Herwig Seeböck und Roland Düringer zu einer Rilke-Lesung, die allerdings schon sehr bald zu Düringers späteren Lebensmotiven abdriftet – dem Motorradfahren und dem Benzinrausch.

Anschließend erinnert sich Roland Düringer in „Wir waren jung und brauchten das Geld“ (21.25 Uhr) gemeinsam mit Peter Fässlacher an die Anfänge seiner bemerkenswerten Laufbahn. Nach seiner Emanzipation von der „Schlabarett“-Truppe folgten in den frühen 1990er Jahren seine legendären Erfolge mit „Hinterholz 8“, „Muttertag“ und „Freispiel“.

Danach zeigt ORF III das zweite Soloprogramm des Kabarettstars, „Superbolic“ (21.35 Uhr): Darin wird Willi am Silvesterabend mit einer unerwarteten Situation konfrontiert – er stirbt. Die Gründe sind Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Alkohol, Nikotin und kein Sex. Er verhandelt mit seinem Schöpfer und erhält eine zweite Chance, innerhalb eines Jahres muss er an einem Fünfkampf teilnehmen und sich dabei einen Platz am Stockerl erkämpfen.

Ab 22.30 Uhr analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in der neuesten Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“ gemeinsam mit Expertinnen und Experten den Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl im zuvor in ORF 2 stattgefundenen ORF-„Sommergespräch“. Zu Gast sind diesmal Andreas Mölzer (ehemaliger EU-Abgeordneter, FPÖ), Christoph Badelt (Präsident des Fiskalrates), Cathrin Kahlweit (SZ-Korrespondentin in Wien), Julia Ortner (ORF-Journalistin) und Michael Pammesberger (Karikaturist).

