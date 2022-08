FPÖ – Nepp: Gesundheitspolitik der Wiener SPÖ ist lebensgefährdend

Katastrophale Zustände in Wiener Spitälern müssen zu Konsequenzen führen

Wien (OTS) - „Die heute aufgedeckten skandalösen Zustände in der Klinik Favoriten zeigen einmal mehr, dass die Gesundheitspolitik der Wiener SPÖ lebensgefährdend ist. Wenn zu wenig Infrastruktur vorhanden ist und die Mitarbeiter sogar Gefährdungsanzeigen verfassen müssen, weil die Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet werden kann, dann ist endgültig Feuer am Dach. Es ist unfassbar, dass im roten Wien Tumorpatienten monatelang auf eine lebensrettende Operation warten müssen“, so der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp.



„SPÖ-Gesundheidtsstadtrat Hacker und seine roten Vorgängerinnen fahren das Wiener Gesundheitssystem seit Jahren an die Wand. Die Personalsituation auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, ist nur eine faule Ausrede. Es muss sofort gehandelt werden, um die Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener sicherzustellen“, bekräftigt Nepp.



