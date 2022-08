Korosec ad WiGeV: Missstände müssen schleunigst behoben werden

Personalmängel und geringe OP-Kapazitäten inakzeptabel – StR Hacker muss seiner Verantwortung nachkommen

Wien (OTS) - „Die aufgezeigten Missstände und Personalmängel in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes müssen so schnell wie möglich behoben werden. Derartige Zustände sind untragbar“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der heutigen Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.

Laut Bericht werde der Fachkräftemangel in den Wiener Krankenhäusern des Gesundheitsverbundes immer eklatanter. So habe bereits das medizinische Personal in der Urologie in der Klinik Favoriten eine Gefährdungsanzeige erstellt. Grund dafür seien Infrastrukturmängel und eine zu geringe OP-Kapazität. Auch in der Klinik Ottakring gebe es massive Probleme.

Es könne jedenfalls nicht sein, dass einzelne Stationen aufgrund von Personalmangel letztendlich zusperren müssen. „Der verantwortliche Gesundheitsstadtrat Hacker muss hier schleunigst seiner Verantwortung nachkommen. Im Sinne des Gesundheitspersonals sowie im Sinne der Patientinnen und Patienten", so Korosec abschließend. ​

