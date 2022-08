ÖAMTC: Starkregen in Vorarlberg

Unterführungen unter Wasser

„Heute haben die Unwetter offenbar Vorarlberg erwischt“, informierten am Freitagnachmittag die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Kaum hatte sich die Verkehrslage nach den Starkregenfällen in Kärnten und der Steiermark während des Vormittags stark gebessert, wurden in Vorarlberg die ersten Straßen gesperrt. „Wegen des Starkregens stehen einige Unterführungen unter Wasser, darunter auch Straßenabschnitte der Bregenzerwald Straße (L200) und Schweizer Straße (L202)“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Aktuelle Informationen über Straßensperren und Behinderungen finden Sie unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

