Städtebund begrüßt Maßnahmen der Landesregierung zur Verbesserung der Situation in steirischen Kindergärten

Graz/Leoben (OTS) - Der Städtebund Steiermark begrüßt grundsätzlich die heute von der Steirischen Landesregierung präsentierten Verbesserungen für die Elementarpädagogik.

So gibt es z.B. die Sozialstaffel in der Kinderkrippe bereits in mehreren steirischen Städten und Gemeinden, daher ist die landesweite Einführung sozialpolitisch positiv zu sehen. Eine Verschlankung der bürokratischen Arbeiten von Kindergartenpädagoginnen/-pädagogen würde ebenfalls zur Entlastung des Personals führen.

Vorsitzender Bgm. Kurt Wallner: " Endlich werden auch finanzielle und wertschätzende Maßnahmen fixiert, um Menschen für die Arbeit in der pädagogischen Kinderbetreuung zu begeistern. Damit sollte der Personalbedarf besser abzudecken sein. "

Besonders auf die Städte kommen jedoch große finanzielle Herausforderungen zu. Durch die Senkung der Gruppengrößen, wird - je nach Bedarf - der Bau zahlreicher neuer Gruppenräume und der Betrieb mit zusätzlichem Personal notwendig sein. Auch die Alternative einer zusätzlichen Betreuungsperson bei gleichbleibender Gruppengröße führt ebenso zu Mehrkosten und benötigtem zusätzlichen Personalbedarf.

" Die Städte und Gemeinden sind im Interesse einer modernen Kinderpädagogik selbstverständlich bereit, die Neuerungen in ihrem Wirkungsbereich umzusetzen, erwarten sich jedoch wirksame finanzielle Unterstützung ", so Bgm. Kurt Wallner abschließend.

