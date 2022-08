Niederösterreich in Zahlen – der aktuelle NÖ Statistikfolder ist da

LR Eichtinger: Alle Zahlen, Fakten und Entwicklungen Niederösterreichs mit einem Klick einsehbar

St. Pölten (OTS) - „Niederösterreich in Zahlen“ steht für kompakte und aktuelle Informationen aus Niederösterreich. Unter diesem Namen erscheint der NÖ Statistikfolder und beschreibt mit Kennzahlen aus essentiellen Bereichen wie Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Versorgung, Verkehr, Bildung oder Sicherheit aktuelle Entwicklungen in Österreichs größtem Bundesland. Der in Niederösterreich für Statistik zuständige Landesrat Martin Eichtinger: „Nach den Bezirksausgaben im letzten Jahr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Landesstatistik heuer wieder einen Landesfolder erarbeitet, der in deutscher und englischer Sprache publiziert wird. Damit können wir in kompakter Aufbereitung und handlichem Format im In- und Ausland aktuelle Entwicklungen in Niederösterreich vorstellen und auf unsere Erfolge zum Wohle der Bevölkerung verweisen.“

Die Themenpalette ist auch im NÖ-Statistikfolder breit gefächert und zeigt neben aktuellen Entwicklungen auch, wo Niederösterreich nationalen wie internationalen Trends folgt, wie einige Beispiele zeigen: „Unsere Landsleute nehmen den Klimaschutz ernst. Daher hat sich der Bestand von Elektrofahrzeugen von 128 im Jahr 2011 auf 15.377 Zulassungen im Jahr 2021, und damit um mehr als das Hundertfache gesteigert“, führt Eichtinger aus. Gleiches gilt für Hybridfahrzeuge, die von 1.295 im Jahr 2011 auf 26.998 im Jahr 2021 angewachsen sind. Außerdem zeigt sich: Niederösterreich ist und bleibt begehrter Lebensraum, wie der Wanderungssaldo von +12.381 Personen beweist.

„Die gesammelten Daten werden nach bewährtem Konzept in Tabellen, Diagrammen und Karten dargestellt, wodurch aktuelle Zahlen auf einen Blick verständlich und vergleichbar sind“, so Eichtinger.

Der aktuelle Folder wird auf den Bezirkshauptmannschaften sowie in den Magistraten der Statutarstädte aufgelegt und ist außerdem auf der Website des Landes Niederösterreich unter „Zahlen und Fakten“ abrufbar. Hier geht es direkt zum Folder:

https://www.noe.gv.at/noe/Zahlen-Fakten/Folder_2022.pdf

