Fritz Rubin-Bittmann unterstützt Kandidatur Tassilo Wallentins

"Er steht für alles, was Österreich groß gemacht hat"

Wien (OTS) - Der Anwalt und bisherige Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin, der zur Wahl des Österreichischen Bundespräsidenten antritt, nennt nach Frank Stronach einen zweiten prominenten Unterstützer. Der prominente Arzt Prof. Fritz Rubin-Bittmann, dessen Eltern versteckt in Wiener Kellern und Wohnungen das Nazi-Regime überlebten und gleichzeitig anderen Verfolgten halfen und nach denen die Wiener Rubin-Bittmann-Promenade benannt ist, spricht sich für Wallentin aus: "Es geht ihm nicht um Geltung, sondern er ist ein Mann der Tat", so Rubin-Bittmann, der 1944 in einem Keller in Wien-Leopoldstadt zur Welt kam.

„Es ehrt mich und es bedeutet einen besonderen Ansporn für mich, von Prof. Rubin-Bittmann bei der Wahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich öffentlich unterstützt zu werden", so Tassilo Wallentin. "Er steht für alles, was Österreich groß gemacht hat.“

