Pensionen – SPÖ-Deutsch: Pensionist*innen müssen vor horrender Teuerung geschützt werden

SPÖ-Bundesgeschäftsführer nimmt Grüne in die Pflicht: „Wird sich zeigen, ob sich die Grünen diesmal gegenüber ihrem Koalitionspartner ÖVP durchsetzen können“

Wien (OTS/SK) - Pensionist*innen gehören zu jenen Menschen, die am stärksten von der Teuerung betroffen sind. Heute hat die Statistik Austria bekanntgegeben, dass die Inflation im Juli bei 9,3 Prozent lag. Expert*innen erwarten einen weiteren Anstieg bis in den zweistelligen Bereich. Der gesetzliche Anpassungswert für die Pensionserhöhung liegt laut Statistik Austria bei 5,8 Prozent. „Viele Pensionist*innen wissen aufgrund der massiven Teuerung weder ein noch aus. Viele müssen jeden Cent dreimal umdrehen – beim täglichen Einkauf im Supermarkt genauso wie beim Bezahlen der horrenden Energiekosten. Die türkis-grüne Bundesregierung hat wie so oft konkrete Vorschläge der SPÖ wie zum Beispiel nach einer vorzeitigen Pensionserhöhung zur Abgeltung der Teuerung - etwa ab Mitte 2022 - einfach ignoriert. Die Forderungen des Pensionistenverbands nach einer Pensionsanpassung Richtung 10 Prozent sind ganz klar zu unterstützen“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Deutsch nimmt hier auch die Grünen in die Pflicht: „Der Sozialminister hat bereits vor Wochen von einer notwendigen Pensionserhöhung von bis zu 10 Prozent gesprochen. Es wird sich zeigen, ob sich die Grünen diesmal gegenüber ihrem Koalitionspartner ÖVP durchsetzen können, denn die Pensionist*innen dürfen nicht im Stich gelassen werden.“ Ein Teuerungsausgleich für die Pensionist*innen sei dringend notwendig, um Armut zu verhindern, so Deutsch. (Schluss) bj/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/