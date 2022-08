waff unterstützt Frauen beim berufsbegleitenden Studieren

Bereits zahlreiche Interessentinnen an berufsbegleitenden FH-Studien zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik

Wien (OTS) - Der waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds will mit seiner jüngsten Initiative mehr Fachkräfte für Wien entwickeln und gleichzeitig den Frauenanteil an entsprechenden FH-Studien erhöhen. Noch sind die Geschlechterverhältnisse in diesen Berufen unausgewogen und Frauen unterrepräsentiert. Bei IKT-Spezialist*innen ist nur jede fünfte eine Frau. An den Wiener FH-Studiengängen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik liegt der Absolventinnenanteil im Schnitt nur bei 21 Prozent.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Der Fachkräftebedarf in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik und der geringe Frauenanteil in diesen FH-Studien ist für die Stadt Wien ein ‚call to action‘. Deshalb startet diese Ausbildungsinitiative für berufstätige Frauen, um sie für diese Berufe zu motivieren und das Fachkräfteangebot für Unternehmen zu erhöhen. Ich bin überzeugt, dass sich gleichstellungspolitische und wirtschaftspolitische Ziele perfekt ergänzen.“

Erste Teilnehmerin der waff-Ausbildungsinitiative

Tanja Hoffmann ist eine der ersten Frauen, die in diese neue Ausbildungsinitiative der Stadt einsteigt. Die 26-jährige weiß, was berufsbegleitendes Studieren bedeutet, hat sie doch bereits das Bachelorstudium in Marketing und Projektmanagement neben dem Job erfolgreich abgeschlossen. Im Herbst startet Hoffmann in das Masterstudium Innovations- und Technologiemanagement am FH Technikum. Um sich optimal auf das Studium konzentrieren zu können, wird sie ihre Stundenanzahl in ihrem Beruf als Account Managerin in einer Marketingagentur reduzieren. Dieser Einkommensverlust wird für die Wienerin vom waff bei entsprechendem Studienerfolg durch ein Stipendium von 7.500 Euro zumindest teilweise ausgeglichen. Für ein Bachelor-Studium beträgt das Stipendium 10.000 Euro.

Der waff unterstützt die Frauen bei ihrem berufsbegleitenden Studium auch im Rahmen von Beratung, Coaching, und regelmäßiger Vernetzungstreffen sowie Workshops damit Schwierigkeiten im Studium bewältigt werden und der Abschluss erfolgreich erreicht wird.

300 zusätzliche FH-Studienplätze

Damit die Zahl der Absolventinnen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik an den Wiener Fachhochschulen steigt, wird die Stadt Wien über den waff bis 2025 300 Studienplätze an Wiener Fachhochschulen für Frauen finanzieren. Dabei geht es um Studiengänge mit einem geringen Frauenanteil. Es liegt der Fokus auf jenen 42 berufsbegleitenden technischen FH-Studiengängen in Wien, in denen der Frauenanteil derzeit unter 50 Prozent liegt.

Informationen zur Ausbildungsinitiative im berufsbegleitenden Studieren für Frauen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik gibt es beim waff unter 01 21748 555 bzw. bbe @ waff.at und unter https://www.waff.at/beruf-weiterbildung/frauen-studieren-berufsbegleitend.

Rückfragen & Kontakt:

Johann Baumgartner

Mediensprecher

waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Tel.: 01 21748 330

E-Mail: johann.baumgartner @ waff.at