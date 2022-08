Neues Leben für alte Werbeplanen

NGO Nachbarinnen produziert nachhaltige Geschenke für Mitarbeiter*innen und Kund*innen

Wien, 18.08.2022 (OTS) - Über 3.500 Familien hat die NGO „Nachbarinnen in Wien“ seit ihrer Gründung 2013 bereits bei der Integration in Österreich unterstützt, indem die Organisation Hilfe zur Selbsthilfe für Migrantinnen und Migranten anbietet.

Mit einer neuen Kampagne namens #gebenundnähen will der Verein nun vermehrt heimische Unternehmen mit einem starken ESG-Fokus ansprechen: Entsprechend den zentralen Vereins-Werten #Nachhaltig #Sozial #Lokal hauchen Frauen mit Migrationshintergrund in der vereinseigenen Werkstätte in 1150 Wien etwa alten Werbeplanen neues Leben ein. In fachkundiger Handarbeit fertigen die Näherinnen daraus maßgeschneiderte Einzelstücke wie Notizbücher, Dokumentenmappen, Schüttelpenale, Taschen und vieles mehr – für Großabnehmer auch zum reduzierten Preis. Firmen, die kein eigenes Material fürs Upcycling haben, können auf ausreichend alte Planen etc. in der Werkstatt zurückgreifen oder bedienen sich aus dem Online-Shop der Nachbarinnen.

Nachbarinnen-Mitgründerin Christine Scholten: „In der Nähwerkstatt produzieren wir alles Mögliche und Unmögliche aus Materialien, die sonst keine Verwendung mehr finden. Während wir unsere Einzelstücke aus Upcycling Material herstellen, bilden wir auch Frauen zu professionellen Näherinnen aus und bieten ihnen damit den oft ersten Arbeitsplatz, ein eigenes Gehalt und somit auch einen ersten Schritt in ein unabhängiges Leben.“

So geht #Nachhaltigkeit: Die Werbeplane wird zum wertvollen Geschenk

Als Ausgangsmaterial für die individuellen Kunden- und Mitarbeitergeschenke dienen dabei nicht mehr benötigte Werbematerialien der Unternehmen. Im Sinne der Nachhaltigkeit vernähen die Näherinnen etwa alte Bauzaun-Transparente, Textilien, LKW-Planen oder ähnliches von Unternehmen und retten sie so vor dem Müll.

Dank der kostenlosen Ausgangsmaterialien punkten die Einzelprodukte neben toller Funktionalität und individuellem Design auch mit kostengünstigen Preisen.

Der gesamte Erlös des Projekts kommt schließlich dem Verein Nachbarinnen zugute.

So geht #Sozial: Gelebte Integration

Jedes Jahr begleitet der Verein ca. 400 Familien aus dem arabischsprachigen Raum, der Türkei, Afghanistan, Somalia und Tschetschenien in die Mitte unserer Gesellschaft. Die Erlangung der Selbstständigkeit ist dabei zentrales Anliegen – durch Bildung, schulische Erfolge, Erwerbstätigkeit, Gewaltverzicht, Tagesstruktur und vieles mehr. Dank des großen Engagements der Nachbarinnen generiert jeder Spendeneuro laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien 4,61 € an Wertschöpfung für die Gesellschaft.

An den Verein angeschlossen ist die vereinseigene Nähwerkstatt. Sie ist für viele Frauen eine „Brücke in den Arbeitsmarkt“ und die erste Erwerbsarbeit in Österreich. In der Nähwerkstatt verarbeiten die Näherinnen unter der Leitung einer ausgezeichneten Schneidermeisterin meist alte Materialien zu allerlei Produkten: So entstehen Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen aus alten Planen, Kuverts aus Plakaten – was immer einem dazu einfällt.

Hier geht’s zum Shop der Nähwerkstatt: https://shop.nachbarinnen.at/

Hier geht’s zur Kontaktaufnahme: naehwerkstatt @ nachbarinnen.at

Rückfragen & Kontakt:

VEREIN NACHBARINNEN IN WIEN

Dr. Christine Scholten

Dresdnerstraße 87/A21

1200 Wien

EMAIL: christine @ scholten.at