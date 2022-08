Gebt uns unsere Erinnerung zurück

Wien (OTS) - Vom 31. August bis 2. September 2022 veranstalten die Organisationen AFRIEUROTEXT und fresh Magazin ein internationales Symposium zur Restitution Afrikanischer Raubkunst in österreichischen Museen.

Das 3RRR - Restitution - Rehabilitation - Reconciliation - Kitong-Kiass internationale Symposium beschäftigt sich zum ersten Mal mit der Frage der Restitution aus afrikanischer Sicht. Seit mehreren Jahren wird die Diskussion rund um das Thema Restitution afrikanischer Raubkunst nur in Fachkreisen diskutiert, wo hier ansässige Menschen afrikanischer Herkunft nicht Teil der Diskussion sind. KITONG-KIASS“ bedeutet “Unser Erbe, unsere Erinnerung” in der kamerunischen Yangben-Sprache: Kitong = Erbe, Erinnerung / Kiass = Unser.

Die Restitution als Chance für eine neue und differenzierte Ordnung in den österreichisch-afrikanischen Beziehungen



Bei der dreitägigen Konferenz in Wien kommen zum ersten Mal Fachleute aus Afrika und Europa sowie die in Österreich ansässige afrikanische Zivilgesellschaft, Kunstschaffende und Politikerinnen zu Wort. Zum ersten Mal in Österreich wird die afrikanische Zivilgesellschaft ihre Meinungen zu Fragen der Restitution afrikanischer Raubkunst in Österreichischen Museen Position beziehen. Bei diesem Symposium geht es nicht nur darum, die Komplexität der Restitutionsdebatte zu entwirren. Es handelt sich bei der Restitutionsdebatte um mehr als nur um Kunstwerke. Das Symposium initiiert ein echtes produktives Miteinander. Es wirft Fragen zu einer neuen und differenzierten Ordnung in den österreichisch-afrikanischen Beziehungen auf, in den Bereichen gesellschaftlicher Partizipation und (Entwicklungs-) Zusammenarbeit bzw. -Politik. Diese Fragen beinhalten Antirassismus, aktive und inklusive Partizipation von Afrikaner*innen, Organisationen und Initiativen der Afrikanischen Diaspora Österreichs in allen politischen Entscheidungen, die sie betreffen, und die Afrikaner*innen - sowie deren Diaspora - als konstitutive Bestandteile der österreichischen Zivilgesellschaft wahrzunehmen.

Achille Mbembe, Vordenker des Postkolonialismus in Wien

Um dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen, wurde Achille Mbembe als Schirmherr der Veranstaltung nach Wien geholt. Der kamerunische Geschichts- , Politikwissenschaftler, Theoretiker und Vordenker des Postkolonialismus und Afropolitanismus wird die ganze Veranstaltung begleiten um wichtige Impulse für diese neue Euro-Afrikanische Beziehungen zu skizzieren. Der Hochschullehrer und Spitzenforscher arbeitet an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg, Südafrika und ist seit mehreren Jahren als Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Fragen der Restitutions- und Afrikapolitik.





Pressemappe hier zum Download bereit: https://bit.ly/3dxdJxM

Pressekonferenz des internationalen Symposiums 3RRR zur Restitution Afrikanischer Raubkunst in österreichischen Museen

Schirmherr der Veranstaltung: Univ. Prof. Dr. Achille MBEMBE



Alle Medien sind dazu eingeladen.



Pressemappe hier zum Download bereit: https://bit.ly/3dxdJxM

Datum: 31.08.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Buchhandlung AFRIEUROTEXT

Lassallestrasse 20/3, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

• Dr. Daniel Bitouh, Gründer und Leiter von AFRIEUROTEXT

◦ Web: www.afrieurotext.at

◦ E-mail: office @ afrieurotext.at

◦ Tel: +43 650 723 50 99

• Simon INOU, Herausgeber fresh Magazin

◦ Web: www.blackaustria.info

◦ Email: simon.inou @ blackaustria.info

◦ Tel: +43 676 424 69 00