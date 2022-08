7. Seestädter Straßenfest am 3. September

aspern Seestadt feiert mit buntem Unterhaltungsprogramm und jeder Menge Schmankerl, Schmäh und Shopping-Spaß.

Wien (OTS) - Schon zum siebenten Mal, aber erstmals am Eva-Maria-Mazzucco-Platz im Seeparkquartier, präsentiert sich das Seestädter Straßenfest größer und bunter denn je.

Auf der Festbühne im Zelt und in der einzigen Wiener Fußgängerzone mit Seeblick laden Seestädter Shops, Unternehmer*innen, Lokale und Initiativen zum „Strandeln an Standeln“, Genießen und Kennenlernen ein.

Besucher*innen dürfen sich auf Schmankerl-Stände und kühle Getränke ebenso freuen, wie auf ein Kunst- und Kulturprogramm, das gute Unterhaltung und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein bereithält. Dafür sorgen u.a.



der als Money Maker bekannte Moderator Alexander Rüdiger , der durch den Tag führt und mit seinem Glücksrad tolle Preise der Seestädter Wirtschaft verlost

Frühshoppen mit der Blasmusik St. Georg Kagran

mit der Liedermacher Ernst Molden

Radio Wien DJ Alex List

Austropop von Ok unplugged

Theater 7 mit dem Stationentheater „Lebensbögen"



Oliver Hangls Silent Walking Disco

u.v.m.

Sportlich wird es u.a. an den Stationen des Gate9 Fitness Club oder des Turnvereins Seestadt.

Kreativität ist unter anderem am Stand der SEA-Jugendinfo gefragt, wo individuelle Buttons gepresst werden können. Pflanzen sind das Thema des Vereins SeeStadtgrün und der Ackerhelden. Und rechtzeitig zum Schulbeginn verteilt aspern shopping Schultüten.

Genießen + Eintauchen

Und wer beim Einkaufbummel den winzigen Abstecher zum See macht, kann dort gleich mehrfach eintauchen – in den kühlen See oder in weitere Seestadt-Vibes: Vom DJ Sound beim chilligen Pop-up Bistro Tschau Tschau über die Ausstellung „Distance + Proximity“ der Künstler*innen rund um Kuratorin Katerina Dimitrova im Flederhaus bis zur aktuellen Outdoors-Exhibition „Was hat die Verfassung mit mir zu tun“ in Street-Art-Style am Bauzaun an der Seestadtpromenade.

Veranstaltet wird das Seestädter Straßenfest von der aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH, verantwortlich für die Marke aspern shopping, in Kooperation mit der Wien 3420 aspern Development AG und dem Unternehmernetzwerk „Gutes aus der Seestadt“ und unterstützt von zahlreichen Seestädter Initiativen sowie der IBA_WIEN 2022.



Wann: Samstag, 3. September 2022, bei jedem Wetter! Straßenfest 10:00-18:00 Uhr (+ After-Party am See)

Wo: Eva-Maria-Mazzucco-Platz / Seeparkquartier



Weitere Details zum Programm finden Sie unter www.strassenfest-seestadt.at



Rückfragen & Kontakt:

aspern Die Seestadt Wiens / Wien 3420 aspern Development AG

Ingrid Spörk

+43 1 774 02 74 – 39

i.spoerk @ wien3420.at