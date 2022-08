FPÖ – Bösch: Besetzung des Generalstabschefs mit Rudolf Striedinger ist für FPÖ keine Überraschung

Wien (OTS) - „Die Besetzung des Chefs des Generalstabes mit Generalmajor Striedinger durch ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ist für die FPÖ keine Überraschung, ist sie doch eine erwartbare Dankabstattung für treue ÖVP-Parteidienste. Leider hat Striedinger in Zeiten der türkisen Bundesheer-Abbaupolitik, mit dem Ziel der Abschaffung der Landesverteidigung leider eine unrühmliche Rolle gespielt“, so heute der freiheitliche Wehrsprecher NAbg. Dr. Reinhard E. Bösch in einer ersten Reaktion.

Es sei aber zu hoffen und davon gehen wir aus, dass der zukünftige Generalstabschef, im Rahmen seiner verantwortungsvollen Tätigkeit, die Landesverteidigung wieder in den Vordergrund rücken werde. „Dabei wird er die volle Unterstützung der Freiheitlichen erhalten“, betonte Bösch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at