Ofenauer: Mit Rudolf Striedinger wird der richtige Mann Generalstabschef

ÖVP-Landesverteidigungssprecher lobt Erfahrung, Wissen und Können des neuernannten Generalstabschefs

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit Generalmajor Rudolf Striedinger wird der richtige Mann der neue Generalstabschef des Bundesheeres. Er hat sich in einem fairen und offenen Verfahren als bester Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe qualifiziert.“ Mit diesen Worten begrüßt ÖVP-Landesverteidigungssprecher Abg. Fritz Ofenauer die soeben bekannt gewordene Entscheidung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Für die Tätigkeit des Generalstabschefs braucht es Verantwortungsbewusstsein und Erfahrung, militärisches und strategisches Knowhow, Autorität und soziale Kompetenz und vor allem Freude und Hingabe im Umgang mit unseren Soldatinnen und Soldaten und mit den Herausforderungen für das Bundesheer. Das alles bringt Generalmajor Rudolf Striedinger in hohem Maße ein. Daher ist er der richtige Mann an der richtigen Stelle. Ich gratuliere der Ministerin zu dieser Entscheidung und dem neuen Generalstabschef zur neuen, herausfordernden und verantwortungsvollen Tätigkeit im Interesse unseres Bundesheers und der Sicherheit in unserem Land“, schließt Ofenauer.

