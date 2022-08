Über 100 Folgen stahlharter Wahnsinn: Staffel 10 von Steel Buddies - das runde Jubiläum ab 20. September auf DMAX (FOTO)

München (ots) -

Beliebteste DMAX-Serie geht in die 10. Staffel

Never ending Story DC3, Ahnenforschung in Italien und die legendäre Rheinfahrt reloaded

"Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" - Staffel 10 ab 20. September, immer dienstags um 20:15 Uhr

Jeeps, Amphibienfahrzeuge, Hubschrauber, Fluggeräte unterschiedlichster Art und Spähpanzer - das ist Morlock Motors und Michael Manousakis. Der Geschäftsmann, tollkühne Abenteurer und Inhaber von Europas größtem US-Militär-Fahrzeughandel ist seit rund acht Jahren fester Bestandteil von DMAX. Seit der ersten Folge am 22. September 2014, hat die Erfolgsgeschichte unweigerlich ihren Lauf genommen und sich mit über 100 regulären Folgen, diversen Specials und sogar einer dreistündigen Live-Schalte aus Peterslahr zu einem der erfolgreichsten Formate des Senders entwickelt. Ab 20. September 2022 ist die 10. Staffel von Steel Buddies, immer dienstags um 20:15 Uhr auf DMAX zu sehen.

Auf dem Hof von Morlock Motors in Peterslahr restaurieren Michael Manousakis und seine Mechanik-Experten ausrangierte Armeefahrzeuge aus aller Herren Länder. Auch in der neuen Staffel dreht sich alles um Michael und seine Crew - allerdings begleitet DMAX die Steel Buddies nicht nur auf dem Morlock-Motors-Gelände. So bleibt der Abenteurer am Flugzeug-Projekt DC3 dran, dass ihn schon viel Schweiß und Tränen gekostet hat. Wird er endlich seinen Flug zum Wohnort der Götter, der Akropolis in Athen schaffen? Ein Trip nach Griechenland steht ohnehin auf dem Plan, denn Michael muss die Olivenernte seines Onkels retten...

Alte Geschäftsbeziehungen hingegen bringen den Tausendsassa nach Bella Italia: mit im Gepäck, Miss Morlock USA, Julie, die sich neben neuen Deals auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben will. Und auch Ingo schlägt zu: Unvergessen, als Michael und sein Team vor fünf Jahren die legendäre Fahrt auf dem Rhein unternommen haben - auf einer 22-Tonnen schweren Amphibie. Schrauber Ingo war damals mit von der Partie - und fasziniert von dem Giganten. Jetzt war die Gelegenheit günstig - und er hat für seine Privatsammlung ebenfalls ein Exemplar mit mehr oder minder leichten Mängeln ergattert. Bekommt er den Koloss heil nach Peterslahr?

"Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland unter der Leitung von Marion Rathmann, VP Programming und Producer Florian Grüning von Spin TV produziert.

"Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" ab dem 20. September immer dienstags um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX.

Rückfragen & Kontakt:

Olivia Dittmar

Communications & PR Executive

Discovery Deutschland

Sternstraße 5 | 80538 München | Germany

+49-(0)89 206 099-111

Olivia_Dittmar @ discovery.com

presse.discovery.de