Mit Dienstrad-Leasing günstig zum Traum-Bike von Fitstore24

Bis zu 35 % sparen Konsumenten beim Dienstrad-Leasing gegenüber dem herkömmlichen Bike-Kauf. Das Leasingmodell schafft Dienstgebern und Dienstnehmern Vorteile.

Lienz (OTS/Brainflash Patententwicklungs GmbH, 9900 Lienz) - Bis zu 35 % sparen Konsumenten beim Dienstrad-Leasing gegenüber einem herkömmlichen Bike-Kauf. Das Leasingmodell schafft allerdings Dienstgebern und Dienstnehmern Vorteile. In Deutschland werden bereits bis zur Hälfte aller E-Bikes über Dienstrad-Leasing angeschafft. Außerdem wird der Kauf von E-Bikes in Österreich durch den Staat gefördert. Egal ob E-Bike oder Fahrrad ohne Stromantrieb: Immer enthalten im Leasingpaket ist ein rundum-sorglos Versicherungspaket – und ein Plus an Gesundheit!

Dienstrad-Leasing ist die preisgünstige Möglichkeit, sich den Wunsch nach dem Traum E-Bike oder Bike von Fitstore24 zu erfüllen. Das Konzept ist einfach in der Abwicklung und weder auf Rad-Typen, Modelle noch auf die Anzahl an Rädern begrenzt. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und gibt es an den Arbeitnehmer weiter. Je nach Unternehmensstrategie und internen Vereinbarungen gibt es unterschiedliche Wege der Weitergabe an den Dienstnehmer: Das Rad wird an den Arbeitnehmer durch eine Gehaltsumwandlung – sozusagen die Leasingrate – teilweise oder zur Gänze weiterverrechnet. Der Betrieb kann die Räder seinen Arbeitern und Angestellten auch kostenlos im Rahmen eines Gehaltsextras zur Verfügung stellen. In jedem Fall eine großartige Möglichkeit, Mitarbeiter mit Benefits ans Unternehmen zu binden.

Auf der Fitstore24 Website gibt es nicht nur umfassende Infos zum Bike-Leasing. Der Online-Rechner macht es Arbeitgeber und Arbeitnehmer leicht, die Kosteneinsparungen – und im Falle einer Gehaltsumwandlung das neue Nettogehalt – zu ermitteln. Die Rechner werden von www.lease-a-bike.at oder www.bikeleasing.at zur Verfügung gestellt. Fitstore24 ist Premiumpartner beider Bike-Leasinggesellschaften, die allen Beteiligten den Großteil der Administration abnehmen. Am Ende der Leasingdauer kann der Dienstnehmer das Rad behalten oder zurückgeben, auch für den Fall des Ausscheidens des Dienstnehmers aus dem Unternehmen gibt es Lösungen.

Generell profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber vom Leasingmodell

Der merkbare Preisvorteil beim Dienstrad-Leasing entsteht auf der Dienstgeberseite durch den Vorsteuerabzug, den der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern als Benefit weitergibt. Außerdem können Betriebe in Österreich bei E-Bike-Käufen staatliche Förderungen beantragen. Ein zweites, genauso relevantes Argument für das Bike-Leasing ist das Rad als Transportmittel für den Arbeitsweg der Mitarbeiter: Es ist gesundheits- und motivationsfördernd, umweltfreundlich und staureduzierend. Auf der Seite des Arbeitnehmers hat die Leasingrate in Form der Gehaltswandlung monatlich unmittelbar positive Auswirkungen auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung, da sie die Lohnsteuerbemessung reduziert. Die Verteilung des hohen Investitionsvolumens auf mehrere Jahre ist nicht nur in der aktuellen Wirtschaftslage ein riesiger Vorteil. Zusätzlich ist in jedem Leasingvertrag ein umfangreiches Versicherungspaket enthalten, das bei Diebstahl, Beschädigungen und in manchen Fällen für Verschleißteile Rundumschutz bietet.

Hohe Ersparnis beim Bike-Leasing im Vergleich zum herkömmlichen Kauf

Werner Zanier, CEO Fitstore24: „Wer mit dem Diensträder-Leasing in Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter investiert, gewinnt doppelt: Steuervorteile und Reduktion der Krankenstände.“

Die Preis- und Steuervorteile werden mit dem Bike-Leasing-Online-Rechner eindeutig. Im Folgenden ein Beispiel anhand eines Bruttogehalts von EUR 3.200,00 und einem der Top-Räder von Fitstore24 inkl. Fahrradübernahme nach Laufzeitende:

Mondraker Crafty Carbon RR 750Wh

Kaufpreis Brutto (UVP) EUR 9.499,00

48 Monate Leasinglaufzeit

Basis Rundumschutz-Versicherungspaket

Tatsächliche monatliche netto Gehaltsreduktion EUR 154,46

= Ersparnis zum Direktkauf EUR 2.982,24

Ein überzeugendes Argument für Bike-Leasing! Das Fitstore24-Verkaufsteam steht Unternehmen jederzeit für Beratung zur Verfügung:

Mail: info @ fitstore24.com Tel. +434852 68866

Fitstore24 Daten & Fakten:

Fitstore24 wurde 1996 von CEO Werner Zanier gegründet und ist aktuell Österreichs größter Bike- & Fitness-Onlinehändler. Von Beginn an setzte Werner Zanier auf top Marken und Service, und bewies stets die richtige Nase für Produkttrends. Neben dem Direktvertrieb – im Onlinehandel und den zwei stationären Geschäften im Headquarter Nußdorf-Debant und Wien – zählt Fitstore24 zu den renommiertesten Großhändlern von Sportgeräten in Österreich. Von Tirol aus beliefert Fitstore24 Fachhändler und sämtliche große Handelsmarken mit Fahrrädern, Fitnessgeräten und Infrarotkabinen – teilweise als Eigenmarken. Die Fitstore24 Zanier GmbH erwirtschaftete 2021 an den beiden Standorten mit knapp über 100 Mitarbeitern über 35 Mio. €. Für technologische Infrastruktur und Prozesse sorgt CTO Mario Zanier, Werners Sohn. Der Gründer des Webshop-Systems XT-Commerce und später Manager eines internationalen Konzerns ist 2020 dorthin zurückgekehrt, wo er in den späten 90ern als Schüler den Grundstein für den prosperierenden Fitstore24-Onlineshop legte: Tatsächlich programmierte er als 15-Jähriger für das Unternehmen seines Vaters den ersten Webshop.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Zanier

azett kommunikation

kreuzgasse 10

AT-9900 lienz

+43 676 3546928

andrea @ azett-kommunikation.com

www.azett-kommunikation.com



Werner Zanier

Fitstore24 Zanier GmbH

Hermann Gmeiner Strasse 7

AT-9990 Nußdorf Debant

info @ zanier.at

www.fitstore24.com