Österreich-Premiere für Blockchain-Ticketing - Erstmals NFT-Tickets für Konzert im Gasometer

20 Jahr Feier der Drum'n'Bass-Pioniere Mainframe Recordings mit Meilenstein in Ticket-Technologie

Wien (OTS) - NFT-Tickets sind die Revolution in der Live Event-Branche, die von Musik- und Sport-Größen als die Zukunft gesehen werden. Diese innovative Technologie ermöglicht es, Tickets zu fairen Preisen zu erwerben und überhöhten Preisen auf Sekundärmärkten wie ViaGoGo Einhalt zu gebieten. Künstler und Veranstalter erhalten mehr Informationen über die Veranstaltungsbesucher, können direkt mit ihnen kommunizieren.

NFT-Tickets bieten die Möglichkeit individueller Benefits und ermöglichen lebenslangen Zugang zu Vergünstigungen für Events, Behind the Scenes, Meet and Greets, Merchandise-Packages, Audio-Content und vielem mehr.

Georg Müller, CEO von B.A.M Ticketing: „Mit unserer Technologie lösen wir nicht nur die bekannten Industrieprobleme Ticketbetrug und Schwarzmarkthandel, sondern bringen als einer der ersten Anbieter weltweit eine zukunftsweisende Lösung für alle Künstler, Veranstalter und Kulturinstitutionen auf den Markt. Gemeinsam mit Mainframe Recordings zeigen wir, wie es möglich ist, für Fans, Veranstalter und Künstler ein Win-Win-Win-Szenario abseits monopolitischer Systeme zu generieren.“

Mainframe Recordings ist Pionier der europäischen D'n'B Szene und wird dieser Rolle mit dem ersten Event Österreichs gerecht, das NFT-Ticketing einsetzt. Daniel Fürst-Zoffel, CEO von Mainframe Recordings: „Die von Stefan Horninger (Doppelgaenger Digital Production ) designten NFT-Tickets, fungieren in Zukunft auch als Membership-Token für lebenslangen Zugriff auf neuen und exklusiven Mainframe Content. Damit generiert Mainframe nicht nur einen komplett neuen Mehrwert für alle Fans, sondern zeigt auch wie Fan-Engagement in Zukunft funktionieren kann."

20 Jahre Mainframe - 3. September 2022 20:00 - 06:00 Uhr - Planet TT Gasometer

Alle Details zum Event: www.mainframerecordings.at

Tickets: https://linktr.ee/20yearsmfrec

BAM Ticketing http://www.bam.fan

