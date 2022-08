#change: Ein Projekt auf Erfolgskurs

BÖP-Projekt hilft 1.500 Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Wien (OTS) - Während des Erwachsenwerdens müssen junge Menschen eine Menge an Herausforderungen bewältigen. Die mittlerweile zwei Jahre anhaltende COVID-Pandemie hat ihr Übriges dazu beigetragen. Aus diesem Grund setzt sich der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) in dem Projekt eine klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Beratung und Behandlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Angeboten des Sozialministeriumservice (Jugendcoaching, AusbildungsFit, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching) um.

#change ist ein Projekt, welches im Auftrag des Sozialministeriumservice aus Mitteln des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert wird. Das Projekt unterstützt Jugendliche und jungen Erwachsene bei der erfolgreichen Teilnahme an den Sozialministeriumservice-Angeboten, wodurch ihre Chancen beim (Wieder)einstieg in den ersten Arbeitsmarkt erhöht werden sollen.

Bis 31.12.2022 werden im Rahmen von #change bis zu 1.500 Jugendliche und junge Erwachsene (bis zum 24. Geburtstag) mit besonderen Einschränkungen der Arbeits- bzw. Ausbildungsfähigkeit aufgrund von psychischen Erkrankungen oder mit psychosozialem Förderbedarf unterstützt. Das Projekt #change soll dabei als Begleitung dienen, um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen österreichweit kostenlose und niederschwellige klinisch-psychologische Beratung und Behandlung sowie gesundheitspsychologische Prävention und Beratung, für einen (Wieder)einstieg in den ersten Arbeitsmarkt, zu ermöglichen.

Die Zuteilung der Beratungseinheiten erfolgt durch die BehandlerInnen in Absprache mit der jeweiligen BeraterInnen, BetreuerInnen bzw. CoachInnen des Sozialministeriumservice Angebotes auf Basis des individuellen Bedarfs und der psychosozialen Problemstellung im Rahmen von bis zu 20 Beratungseinheiten pro KlientIn mit einer max. Behandlungsdauer inkl. Abschlussgespräch von 12 Monaten.

Rückfragen & Kontakt:

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Mag.a Alexandra Hahnenkamp, Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +43 670 40 10 338, presse @ boep.at