AK Preismonitor: Große Preisunterschiede bei Schulsachen

AK erhob Preise von 49 Schulutensilien

Wien (OTS) - Das Ferienende rückt immer mehr in Sicht, und viele Eltern beginnen schon, an den Schulstart zu denken. Wie teuer der Start ins Schulleben wird, zeigt der aktuelle AK Preismonitor. Erhoben wurden die Preise für 49 Schulutensilien, die die meisten Erstklässler:innen brauchen. Ergebnis: Bei Heften, Stiften und Co gibt es Preisunterschiede bis zu mehr als 160 Prozent für ein und dasselbe Produkt. Verglichen wurden die Preise in 16 Papier-Fachgeschäften sowie bei fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien.

Grundsätzlich sind die Preise für die erhobenen Produkte im Papier-Fachhandel im Durchschnitt um 15,3 Prozent teurer als bei den großen Handelsketten. Aber 4 von 49 Produkten waren im Schnitt im Papier-Fachhandel um bis zu 40,7 Prozent billiger; so zB das Jolly Deckweiß (7,5 ml).

Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel bei den Handelsketten um durchschnittlich 4,6 Prozent teurer geworden, im Papier-Fachhandel um durchschnittlich sieben Prozent teurer.

Zwischen den Handelsketten machen die Preisdifferenzen bei ein und denselben Markenprodukten bis zu 81,7 Prozent aus. So kostet die Pelikano Füllfeder (Feder M) zwischen 11,00 (Interspar) und 19,99 (Thalia) Euro. Der Uhu Alleskleber (35g) kostet je nach Handelskette zwischen 1,75 (Müller) und 2,99 (Interspar) Euro. Das ist eine Preisdifferenz von 70,9 Prozent.

Zwischen den Papier-Fachgeschäften liegen die Preisdifferenzen bei ein und denselben Markenprodukten bei bis zu 163,3 Prozent. So kosten die Jolly Bleistifte Nr. 2 HB (12 Stück) je nach Fachgeschäft zwischen 3,60 und 9,48 Euro. Der UHU Stic Klebestift (21 g) kostet zwischen 1,49 und 3,90 Euro. Das ist eine Preisdifferenz von 161,7 Prozent.

Manche Schulutensilien – wie zB Haarpinsel – werden je nach Papier-Fachgeschäft in unterschiedlicher Qualität verkauft. „Hier sind die Preisdifferenzen dann natürlich noch viel höher, nämlich um bis zu rund 829 Prozent“, sagt AK Expertin Manuela Delapina. „Qualitätsunterschiede spielen bei diesen Produkten aber eine wesentliche Rolle.“ Besonders groß fallen auch die Preisunterschiede bei Schultaschen-Sets aus. „Diese kosten heuer je nach Inhalt und Qualität zwischen rund 50 und 300 Euro“, sagt AK Expertin Delapina.

