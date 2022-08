Der 4. große Hinterhof- und Gartenflohmarkt in Graz – erstmals an einem Sonntag

Graz (OTS) -

Wir rufen den vierten großen Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz aus!

Ein Tag, an dem die Grazerinnen und Grazer – gleichzeitig und gemeinschaftlich beworben, jede/r selbstwirksam und selbstverantwortlich – auf privaten Flächen selbst ihre eigenen bunten und vielfältigen Flohmärkte veranstalten.

Erstmals an einem Sonntag:

Sonntag, 2. Oktober 2022 von 10–15 Uhr

Ab sofort unter www.ganzgrazflohmarkt.at anmelden!

Der Große HInterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz

Wir rufen den vierten großen Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz aus!

Ein Tag, an dem die Grazerinnen und Grazer – gleichzeitig und gemeinschaftlich beworben, jede/r selbstwirksam und selbstverantwortlich – auf privaten Flächen selbst ihre eigenen bunten und vielfältigen Flohmärkte veranstalten.

Erstmals an einem Sonntag.

Datum: 02.10.2022, 10:00 - 15:00 Uhr

Ort: Graz, Österreich

Url: http://www.ganzgrazflohmarkt.at

Rückfragen & Kontakt:

Maria Reiner

Verein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL

c/o MANAGERIE

Mariahilferstraße 30

8020 Graz



T +43 6503054725

M maria @ annenviertel.at