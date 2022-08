Feierliche Angelobung von Gustav Spener als Präsident der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten

Unsere Unabhängigkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir für höchste Qualität in der Planung und Kontrolle in technischen, wirtschaftlichen sowie gestalterischen Belangen garantieren und als Urkundspersonen gelten Gustav Spener, Präsident ZT-Kammer 1/2

Als Ziviltechniker:innen tragen wir große Verantwortung für die Art und Weise, wie unser Lebensraum gestaltet wird. Hochqualifizierte und unabhängige Expert:innen sind für unsere Gesellschaft und ihre Entwicklung wichtiger denn je Gustav Spener, Präsident ZT-Kammer 2/2

Graz (OTS) - Die feierliche Angelobung von Gustav Spener als Präsident der Kammer der Ziviltechniker:innen durch den steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler fand am 12.8.2022 in der Grazer Burg statt.

Der Ziviltechniker für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen wurde im Juni 2022 für die Funktionsperiode der kommenden 4 Jahre erneut zum Präsidenten gewählt und vertritt im Team mit Kolleginnen und Kollegen die Interessen von rund über 1200 Architekt:innen und Zivilingenieur:innen in der Steiermark und Kärnten.

Landeshauptmann Christopher Drexler würdigte die Bedeutsamkeit der Leistungen von Ziviltechniker:innen für das Land Steiermark und bedankte sich insbesondere für das Engagement und die Initiativen, die der Berufsstand und seine Interessensvertretung im Hinblick auf die Baukultur erbringt.

Unabhängigkeit und höchste Transparenz

Was Spener besonders wichtig ist? Die seit 1860 bestehende Unabhängigkeit der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker zu sichern. „ Unsere Unabhängigkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir für höchste Qualität in der Planung und Kontrolle in technischen, wirtschaftlichen sowie gestalterischen Belangen garantieren und als Urkundspersonen gelten “, betont Spener.

Lebensräume verantwortungsvoll und qualitätsvoll gestalten

Der Bausektor gilt als einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen und Ressourcenverbrauch, bietet jedoch gleichzeitig zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, die zur Erfüllung von Klimazielen beitragen. „ Als Ziviltechniker:innen tragen wir große Verantwortung für die Art und Weise, wie unser Lebensraum gestaltet wird. Hochqualifizierte und unabhängige Expert:innen sind für unsere Gesellschaft und ihre Entwicklung wichtiger denn je “, zeigt sich der Präsident überzeugt. „Den Herausforderungen können wir nur gemeinschaftlich als Gesellschaft begegnen. Die Aufgabe der Ziviltechniker:innen ist es, für komplexe Planungsaufgaben interdisziplinär und unabhängig qualitätvolle Lösungen zu finden, die geeignet sind, den Lebensraum auch für nachfolgende Generationen zu sichern.“

Faire Vergabe

Eine weitere wichtige Aufgabe sieht der Präsident darin, die Rahmenbedingungen für die Arbeit von Architekturschaffenden und Zivilingenieur:innen zu verbessern. Deshalb stehen gerechte und transparente Vergabeverfahren und Wettbewerbskultur ebenso auf seiner Agenda wie Themen der Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und der regelmäßige Austausch zwischen Kommunen, Auftraggeber:innen, Netzwerkpartner:innen und Ziviltechniker:innen.

Führungsteam der ZT Kammer Steiermark und Kärnten

Präsident

Der gebürtige Steirer, Gustav Spener, hat an der TU Graz und an der University of Sydney studiert und im Jahr 2002 die Leitung des seit über 40 Jahren bestehenden ZT-Büros Spener übernommen. Seit 2006 engagiert er sich als ehrenamtlicher Funktionär der ZT Kammer und wurde am 22.2.2021 erstmals zum Präsidenten gewählt. Als Mitglied des Kammervorstandes der ZT Länderkammer Steiermark und Kärnten und der ZT Bundeskammer sowie in seiner Funktion als Vorsitzender und Mitglied zahlreicher Ausschüsse, Fach- und Arbeitsgruppen zeichnet Spener für Projekte im Bereich der Digitalisierung, Wettbewerbe oder Auftragsvergaben sowie für die österreichweite Öffentlichkeitsarbeits-Kampagne „Beste Vergabe“ verantwortlich.

Neben Dipl.-Ing. Gustav Spener komplettieren das Präsidium:

Arch. Dipl.-Ing. Barbara Frediani-Gasser, Vizepräsidentin

Dipl.-Ing. Thomas Eichholzer, Sektionsvorsitzender Zivilingenieur:innen

Arch. Dipl.-Ing. Burkhard Schelischansky, Sektionsvorsitzender Architekt:innen

Dipl.-Ing. Helmut Wackenreuther, Stellvertretender Sektionsvorsitzender Zivilingenieur:innen

Arch. Dipl.-Ing. Rainer Wührer, Stellvertretender Sektionsvorsitzender Architekt:innen

Mehr zu Ziviltechniker:innen Kammer der Ziviltechniker:innen

Rückfragen & Kontakt:

Kammer der Ziviltechniker:innen

Mag. Jutta Frick

M +43.0664.88308187

jutta.frick @ ztkammer.at

www.ztkammer.at