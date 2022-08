Geschafft: Weltrekordversuch über vier Tage Dauertennis in Langenwang bereit für Prüfung und Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde

80 Stunden und 50 Minuten Dauertennis sowie vier Tage Dauerevent vom 11. bis 14. August 2022 beim Tennisverein Schwöbing gingen erfolgreich über die Bühne.

Langenwang (OTS) - Friedrich Nowak und Karl Straßberger haben am Sonntag, dem 14. August, um 14:09 Uhr die Weltrekord-Marke im Marathontennis erreicht und um 101 Minuten überboten. Die Prüfung durch Guinness World Records und der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde stehen noch aus. Insgesamt wurden Tag und Nacht 159 Sätze und 1.475 Games gespielt sowie drei längere Pausen von je zirka 50 Minuten gemacht. 5 Minuten Pause pro Stunde waren erlaubt; diese wurden aber zum Großteil gebündelt. Der Steirische Tennisverband hatte die vielen benötigten Schiedsrichter:innen bereitgestellt. Die Aktion für Inklusion im Breitensport hat in den Monaten davor und während des Events einen Spendenumsatz – inklusive Geld- und Dienstleistungsspenden – von rund 80.000 Euro erreicht. Begünstigte sind Vinzent, der mit Tetraspastik lebt, der Verein Sportbündel und die Jugend des Tennisvereins Schwöbing. Die Spendenkampagne geht in die Verlängerung und wird noch einige Wochen andauern.

Fotos, Presseinfos unter: www.weltrekord-tennis.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Verein All Winners, Bewegung für den guten Zweck

M: 0676 6101477

E: office @ elkeferstl.at