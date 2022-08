Gesundheitsminister Rauch holte sich COVID-19-Auffrischungsimpfung

Wien/Dornbirn (OTS) - Gesundheitsminister Johannes Rauch hat am Freitag in Dornbirn seine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 erhalten. Rauch (63) holte sich während des Urlaubs in seiner Heimat Vorarlberg die vierte Impfung. Rauch folgte damit der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, das am Mittwoch die Auffrischung für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikopersonen ab 12 Jahren empfohlen hatte. Er rief alle in Österreich lebenden Menschen auf, ihre Grundimmunisierung abzuschließen und warb auch für die Auffrischungsimpfung.

“Impfen ist weiterhin die wichtigste Maßnahme gegen schwere Erkrankungen nach einer COVID-19-Infektion. Impfen rettet leben!” betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Rande der Impfung in der öffentlichen Impfstraße in Dornbirn. Dass die Impfung auch gegen Long-COVID schützt, ist aus seiner Sicht noch zu wenig bekannt.

Rauch hofft, dass die Verfügbarkeit des ersten klassischen Tot-Impfstoffes gegen COVID-19 ab Ende August noch einige Menschen zur Impfung bringen wird: “In Österreich steht ein großes Angebot an Impfstoffen zur Verfügung. Auch Menschen, die Vorbehalte gegen bestimmte Impfstoff-Technologien haben, haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.”

Die Expert:innen des Nationalen Impfgremiums hatten erst am Mittwoch Ihre Impfempfehlung der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sowie des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) angeglichen. Sie empfehlen nun ebenfalls eine Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikopersonen ab 12 Jahren.

Rauch bedankte sich am Rande der Impfung auch bei den Ländern, die mit viel Engagement flexibel Impfangebote schaffen und bewerben. Das Beispiel seines Heimatbundeslandes Vorarlberg zeige, dass die Angebote rasch skalierbar und flächendeckend verfügbar sind.

