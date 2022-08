Präsentation SAL-Vision 2030 beim Europäischen Forum Alpbach

Graz (OTS) -



SAL-Vision 2030 @ EFA



Das Spitzenforschungszentrum Silicon Austria Labs stellt am Rande

des diesjährigen Europäischen Forum Alpbach und im Beisein von

Bundesministerin Leonore Gewessler und hochrangigen Vertreter:innen

der heimischen Industrie die Forschungsleuchttürme der kommenden

Jahre – die "SAL-Vision 2030" – vor. Wir freuen uns, wenn Sie vor

Ort mit dabei sind!



Wir bitten um Anmeldung zum Präsenztermin via E-Mail an

press @ silicon-austria.com



Datum: 25.8.2022, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Hotel Der Alpbacherhof, Alpbach 279, 6236 Alpbach

Alpbach



Rückfragen & Kontakt:

Silicon Austria Labs GmbH

Isabella Preuer, BA BA MA

Corporate Communications & PR

+43 664 832 9773

press @ silicon-austria.com

https://silicon-austria-labs.com/presse/