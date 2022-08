WEINRIEDER EXTREM - Ein Weinerlebnis der Extraklasse

Vom "Wine Advocate" mit großartigen Parker Punkten geadelt

Wien (OTS) -

95 / 95 / 94+ / 94 / 94 und 92 Parker Punkte sind ein eindrucksvoller Erfolg für das Weinviertler Weingut.



"Fritz and his son Lukas have bottled a fascinating series... The wines have always been excellent, but now they are great and among the finest produced today in this region...“ The Wine Advocate

Diese Kollektion steht bei WEINRIEDER EXTREM zur Verkostung bereit.



Einmal im Jahr bittet das Weingut WEINRIEDER zur Leistungsschau und öffnet an zwei Wochenenden seine Pforten für WEINRIEDER EXTREM. Ein herrlicher Hofgarten bildet hierfür die eindrucksvolle Kulisse und passenden Rahmen für das einzigartige Weinevent.

Große Lagenpräsentation aus den drei Toplagen Kugler, Hohenleiten &

Schneiderberg - geadelt von Robert Parkers „The Wine Advocate“

Schneiderberg - geadelt von Robert Parkers „The Wine Advocate“ Spannende Vertikalverkostungen in allen Kategorien

Das Feinste von den 70-jährigen Alten Reben, Rieslinge vom Löss und Kies



Spannende Magnums - Das Beste aus der Großflasche

Erstpräsentation der großen Riesling Lagenreserven am Weingut

Großartige Süßweine

Kulinarisch werden die Gäste durch Haubenkoch Georg Kruder (Gasthaus Zum grünen Baum, Zistersdorf) verwöhnt



Wann? Sa 27.08. & So 28.08. sowie Sa 03.09. & So 04.09.

immer 14.00 bis 19.00 Uhr am Weingut WEINRIEDER

Infos und Anmeldung : www.weinrieder.at

"Ein Weinspektakel der Sonderklasse!" „ Weinprofessor“ Dr. Walter Kutscher

"Ein einzigartiges Event – eine Reise wert!" BBJ NEWSLETTER, Dr. Bernulf Bruckner

"In der Weinwelt einmalig ..." Karl-Axel Svensson, int. Weinjournalist



WEINRIEDER EXTREM

Datum: 27.08.2022, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDER EXTREM

Datum: 28.08.2022, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDER EXTREM

Datum: 03.09.2022, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDER EXTREM

Datum: 04.09.2022, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

Infos und Anmeldung Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Rieder

06643834356

office @ weinrieder.at