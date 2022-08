„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 16. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Habsburg-Lothringen in der Kaiservilla Bad Ischl

Wien (OTS) - In der vierten Ausgabe von „Herrschaftszeiten! -Johann-Philipps Schlossbesuche“ geht es für Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld am Dienstag, dem 16. August 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 in die Kaiservilla Bad Ischl, die nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch die Wohnstätte der Familie Habsburg-Lothringen ist. Wie ticken die Nachfahren des Kaisers und welche unbekannten Seiten der historischen Villa werden sie Johann-Philipp Spiegelfeld präsentieren? Der wissbegierige Gast, der selbst aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht stammt und studierter Historiker, Berufspilot, Familienvater sowie in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, erfährt viele Geschichten rund um den Sommersitz von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi, nächtigt in einem ganz besonderen Bett und schaut sich auch die Umgebung der Kaiservilla sehr genau an.

Die nächste Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ (Folge 5 am 23. August) führt auf Schloss Scharnstein in Oberösterreich zu Familie Seyrl.

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Auf Flimmit (flimmit.at) können alle Folgen der neuen, zweiten Staffel schon jetzt gestreamt werden. Alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden die erste Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

