Mach’s gut Chef!

Pionier der Baubranche verstirbt im Alter von 74 Jahren.

Oberösterreich / Gunskirchen (OTS) - 1.050 MitarbeiterInnen, 8 Werke, 110 Jahre Unternehmenstradition. Helmut Oberndorfer hinterlässt sein Lebenswerk – ein Imperium an Betonfertigteilwerken – mit allem was dazu gehört. Jetzt mussten wir den ehemaligen Chef schweren Herzens gehen lassen.

Die Firma OBERNDORFER ist bekannt als #CHAMPIONIMBETONBAU. Diesen Ruf verdankt der Konzern dem ehemaligen Unternehmensleiter Helmut Oberndorfer. Und das zurecht: er leitete den Betrieb in die richtige Richtung. Dank seiner bahnbrechenden Unternehmerpersönlichkeit, dem exakten Gespür für richtige Entscheidungen und seinem willensstarken Tatendrang machte er den einstigen Handwerksbetrieb zum österreichweit agierenden Marktführer. In tiefer Trauer müssen wir uns nun von unserem langjährigen Unternehmensleiter Helmut Oberndorfer, welcher am 05. August 2022 friedlich eingeschlafen ist und seine Augen für immer geschlossen hat, verabschieden.

INNOVATION AUS TRADITION

1912 gegründet: der ehemalige Gunskirchner Handwerksbetrieb OBERNDORFER startete mit der Produktion von Mauersteinen, Dachsteinen und Rohren. Zu Beginn der 70er Jahre wurden daraufhin erstmalig Betonfertigteile produziert. 1974 übernimmt Helmut Oberndorfer den Familienbetrieb in dritter Generation - die Übernahme war zugleich der Startschuss in den bahnbrechenden Erfolg des Konzerns. Mit der Produktion der Spannbeton-Hohldiele leistete OBERNDORFER über Österreich hinaus Pionierarbeit. Daraufhin expandierte der Konzern und ein Werk nach dem anderen eröffnete – österreichweit als auch international. Mittlerweile existieren acht Betonfertigteilwerke mit einem Team von mehr als 1.050 MitarbeiterInnen. Seine MitarbeiterInnen sowie die Qualität seines Unternehmens standen dabei für unseren ehemaligen Chef immer an oberster Stelle. 2020 trat Helmut Oberndorfer nach einer glanzreichen Karriere in den Hintergrund: Seine Tochter, Simone Oberndorfer, übernimmt mit April 2020 die Leitung des traditionsreichen Familienbetriebs in vierter Generation und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters, der mit diesem Schritt kaum stolzer sein könnte. Dass der Betrieb weiterhin familiengeführt bleibt, war für Herrn Oberndorfer stets ein Herzenswunsch. Bis zum Schluss lies er keinen Tag im Büro aus, erkundigte sich stets nach dem Laufenden, warf regelmäßig in diese und jene Abteilung einen Blick rein, wirkte bei wichtigen Meetings als Berater mit und war immer für einen Plausch mit den MitarbeiterInnen zu haben.

STARKE PERSÖNLICHKEIT

Der Konzern ist das Lebenswerk des ehemaligen Unternehmensleiters. Ein Erfolg schürte den nächsten. Nichtsdestotrotz ist Helmut Oberndorfer laut seinen vielen langjährigen Mitarbeitern, welche von Beginn an mit dabei waren und zum Teil auch heute noch im Unternehmen sind, immer am Boden geblieben. Mit vollem Herz und Seele war er immer mit dabei, lies nichts unversucht und steckte jede freie Minute ins Unternehmen. Vor allem der OBERNDORFER Fuhrpark war sein Herzstück. Seine liebevolle, aufmerksame, hilfsbereite Art, sein Tatendrang, sein Mitanpacken bei der Arbeit, sein immer ein offenes Ohr für private als auch geschäftliche Angelegenheiten zeichneten den erfolgreichen Unternehmer aus. „Bei unserem Chef stand immer der Mensch im Vordergrund“ ist sich das OBERNDORFER-Team einstimmig einig. ­­­­

Doch nicht nur für sein Unternehmen und die Arbeit schlug sein Herz. Auch Fußball galt als Oberndorfers Herzensangelegenheit: als LASK Ehren- und Vizepräsident sowie Präsident der Union Gunskirchen unterstütze er den Mannschaftssport mit Leib und Seele. Zudem war ihm das Wohlergehen seiner Heimatgemeinde Gunskirchen stets ein wichtiges Anliegen. Nicht umsonst wurde Helmut Oberndorfer als Ehrenbürger ernannt.

Als „Mensch, den es so kein zweites Mal gibt“, Mann der Taten, Fundament der Firma OBERNDORFER und richtungsweisender Visionär bleibt uns Helmut Oberndorfer als Vorbild für immer in liebevoller Erinnerung.

Rückfragen & Kontakt:

FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG

Lambacher Straße 14

4623 Gunskirchen



07242 72720



www.oberndorfer.com

office @ oberndorfer.at